El estado actual del lago Cerrillos, en Ponce, ha levantado una ola de preocupaciones en la ciudadanía que accede al área recreativa, pues a simple vista se evidencia una drástica reducción en los niveles del embalse que suple agua a miles de residentes en la Ciudad Señorial y Peñuelas.

Aunque la represa pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), un contrato firmado en el 2008 por el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Ortiz Vázquez, permite a la corporación pública extraer millones de galones de agua diarios.

A pesar de que al momento del traspaso Ortiz Vázquez aseguró que el acuerdo convertiría a Ponce -y a parte de la zona sur- en el lugar con el mayor abasto de agua en todo el país, hoy la historia parece ser distinta, ya que el lago aparenta tener una reducción significativa desde hace tres años, según indicó la directora ejecutiva de la región sur de la AAA, Damaris Santini Martínez.

PUBLICIDAD

“Prácticamente, el embalse Cerrillos, nosotros llevamos monitoreándolo más de seis meses y haciendo gráficas comparativas hemos visto que desde hace tres años está por debajo de la norma”, admitió la funcionaria al reiterar que la represa sigue en manos del DRNA.

“La AAA hizo un contrato con el DRNA para nosotros poder extraer agua cruda de su embalse, la cual pagamos, y en estos momentos el embalse Cerrillos se encuentra en aproximadamente en 159.32 metros. Hace aproximadamente una semana y media nos desconectamos de la válvula 4 y estamos recibiendo agua de la válvula 3, a 50 pies de profundidad de la superficie”, explicó.

Así luce actualmente el lago Cerrillos en Ponce.

No obstante, la baja precipitación durante los pasados tres meses aumentó los problemas de captación del lago, una situación que alarmó a varias comunidades de la Ciudad Señorial, pues el agua estaba saliendo oscura y con hedor.

“Lamentablemente, con esto del cambio climático, porque estamos recibiendo lluvia… la gente dice que, si ‘está lloviendo, ¿qué está pasando?’, pero (la lluvia) no está cayendo donde realmente lo necesitamos, que es en la cuenca tanto del embalse Cerrillos como en el embalse Toa Vaca que son nuestras fuentes principales en el área de Ponce, Juana Díaz, Villalba y Coamo”, sostuvo.

“Esa precipitación no está llegando, lo que provoca cambio en calidad de agua. Pero, gracias a Dios, desde el sábado hemos tenido una mejoría bien significativa con respecto a las características físicas del agua en cuanto al olor y sabor, ya los parámetros en manganeso -que es el mineral que produce esa cierta inconformidad en nuestros consumidores-, prácticamente han bajado entre .01 hasta 0”, insistió al señalar que el único embalse que pertenece a la AAA en el sur es Toa Vaca (Villalba), además de operar la represa Patillas que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

PUBLICIDAD

Explicó que para que el embalse Cerrillos pueda llegar a un nivel óptimo debe estar por encima de los 540 pies, “para poder garantizar agua de superficie y agua de buena calidad”.

“Tengo que recalcar que, aunque estamos cogiendo (agua) por 50 pies por debajo de la superficie, no quiere decir que el agua que están procesando nuestras plantas no es potable. No estamos escatimando ni en personal ni en equipo para poder cumplir con todos los reglamentos que nos exige la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y el Departamento de Salud”, sostuvo.

Así se exhibía hace unos pocos meses.

Sin embargo, a pesar del panorama, la funcionaria descartó que el embalse – que es la fuente principal de aguas crudas para la planta de filtros Ponce Nueva, Ponce Vieja y Coto Laurel- esté en un nivel crítico.

“El embalse se encuentra a 159.32 metros. Eso significa que está a 522.70 pies. Según el contrato, para garantizar un plan saludable del embalse, nosotros debemos estar pendiente cuando nos acerquemos a 500 pies. O sea, que al momento estamos por encima por 22 pies”, dijo.

“Toa Vaca es un embalse que nos pertenece a nosotros. En este momento se encuentra en un nivel de 487.15 pies. Estamos cogiendo agua de la compuerta 15, aproximadamente a un nivel de 18 pies bajo superficie, la calidad de agua es muy buena”, agregó.

Señaló que, por el momento, no se contempla un plan de racionamiento para la zona.

“Hasta el momento, nosotros estamos tomando muchas medidas para mitigar y minimizar la estación del embalse Cerrillos, cosa de garantizar que el nivel se mantenga en los niveles para no realizar ajustes operacionales. Hemos disminuido presiones en la red de distribución, estamos atacando los salideros con mayor premura, cosa de tener mayor cantidad de agua en nuestro centro de distribución y disminuir la extracción del embalse Cerrillos”, destacó.

PUBLICIDAD

“No tenemos planes de realizar ningún tipo de plan de racionamiento, pero si, le pido a la ciudadanía de toda la región sur que haga un buen uso del preciado líquido del agua, ya que el mismo limitado. En estos momentos, la región sur, si observan el monitoreo de sequía, prácticamente es la única área que no estamos viendo la precipitación que estamos viendo a nivel Isla. Exhorto a las personas que tengan mucho cuidado, que cuando vayan a utilizar el agua lo hagan con conciencia”, concluyó.

Primera Hora intentó obtener una entrevista con algún funcionario del DRNA, pero nuestra petición no fue contestada.