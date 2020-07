Tras las declaraciones hoy de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, dijo que es blanco de “alegaciones infundadas contra mi persona” y que “no hubo nada impropio” de su parte durante su mandato frente a la agencia.

La versión de la gobernadora

En declaraciones a WKAQ, Longo Quiñones fue cuestionada sobre las alegaciones de la gobernadora relacionadas a una presunta intervención suya indebida en una investigación vinculada a su mamá, la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo. También de la inferencia de que ella firmó el viernes los referidos contra la gobernadora porque la acababan de despedir.

“Me sorprenden las alegaciones que hacen, correcto… es la primera vez que oigo las razones de mi alegada destitución. Yo entiendo, le quiero aclarar al pueblo de Puerto rico, soy una exfiscal federal que dejé mi posición para servirle al pueblo de Puerto Rico con dignidad, integridad, con mucho cariño y aprecio al pueblo de Puerto Rico. Me apena que se me acuse de estar envuelta en asuntos político partidistas, no fue a eso a lo que vine “, indicó Longo Quiَñones tras insistir en que está tranquila.

Sobre su participación “indebida” en la pesquisa, la exsecretaria aseguró que ella “no participó”, contrario a lo que dice la gobernadora. Dijo que sus asesores le explicaron que “no podía participar de esa reunión y tenemos que referirlo a otra persona porque esto tiene que ver con una investigación bajo la administración sobre su mamá”.

Agregó que hubo un correo electrónico al Departamento de Salud en la que “refiere unos puntos, pero yo no entro en interioridades… si tú me preguntas de qué son esas investigaciones te tengo que decir que no sé porque yo no he tenido ninguna participación”.

“Estoy tranquila sobre esas alegaciones. Es un subterfugio para atacar la credibilidad de los referidos”, dijo la exsecretaria.

En total, se refirieron 6 informes a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), dijo. Al menos dos de ellos incluyen a la gobernadora, según había dicho hoy temprano.

La versión de la exfiscal es que ella firmó los informes el viernes tras enterarse de su despido, pero lo hizo porque ella, luego de su cesantía, decidió ir a “Justicia a dejar las cosas en orden” y revisó y firmó documentos que tenía pendientes, incluyendo “múltiples investigaciones de la división de integridad pública”.

Según la exsecretaria, eran informes ya terminados, discutidos por meses con los fiscales, algunos tan voluminosos como 74 páginas, que es “el de la gobernadora”, y otro de 106 páginas, por lo que “insinuar... que creamos estos informes en la tarde del viernes es faltar a la verdad y el respeto a esos fiscales”.

Sobre el asunto de que la gobernadora supuestamente no supiera de las pesquisas, Longo Quiñones dijo que “es correcto que nosotros nunca le indicamos a la gobernadora sobre las investigaciones porque a las tarjetas de investigación no se les notifica que son investigados hasta que se le envía el informe al FEI”.

Asimismo, Longo Quiñones habló de su decisión de permanecer en el gobierno a pesar de que la gobernadora destituyó a su madre del Departamento de Salud. “La primera persona que me dijo que yo debía permanecer en mi puesto es mi señora madre.... ella es mi modelo a seguir”.