El Sindicato Puertorriqueño de trabajadores y trabajadoras (SPT/SEIU 1996) denunció hoy que el Departamento de Educación (DE) mantiene a cientos de psicólogos escolares trabajando en pésimas condiciones laborales y con excesiva carga de trabajo.

“Las y los psicólogos escolares han sufrido injusticia laboral ante la excesiva e ilógica carga de trabajo por parte del Departamento de Educación, lo que pone en peligro la calidad del servicio que brindan al estudiantado de Educación Especial, así como su salud física y emocional. A estos trabajadores y trabajadoras le han requerido asumir nuevas responsabilidades sin analizar si el personal cuenta con el tiempo necesario para cumplir con la complejidad de dichas tareas y sin las debidas condiciones de infraestructura que respalden la ética del psicólogo”, expresó Israel Marrero Calderín, presidente del SPT.

Marrero Calderín explicó que los psicólogos escolares tenían alrededor de 25 funciones, pero que este año se le añadirán cinco nuevas, totalizando 30 para un solo profesional. El gremio asegura que “esta movida está íntimamente asociada a las imposiciones que el Programa de Educación Especial antepone al Programa de Psicología Escolar”.

El líder del SPT añadió que, según estadísticas que el Comité de Psicólogos de las Oficinas Regionales Educativas (PORE) envió a la secretaría asociada de Educación Especial, el 91% de los psicólogos termina agotado física y emocionalmente al final de su jornada.

Según el estudio realizado a sobre 300 psicólogos escolares, explica el SPT, el 94% tiene síntomas graves de estrés cuando reconoce que no puede cumplir con todas las tareas asignadas al puesto, el 92% de los psicólogos ha sufrido de ansiedad en niveles moderado/severo por la sobre carga laboral y un 78% ha tenido al menos un ataque de pánico. Un 69% no proyecta seguir trabajando para el DE y el 59% le gustaría renunciar debido a la sobrecarga laboral.

De igual manera, Marrero Calderín emplazó a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, a que atienda los reclamos del personal no docente, como la otorgación de permanencias a enfermeras y asistentes al estudiante y la restitución del 2% del salario que se les adeuda a los conserjes.

“Recientemente, sostuvimos una reunión en el DE y las ‘razones’ presentadas por la secretaria no fueron satisfactorias, pues observamos que no se han movido más allá del análisis presupuestario y del estudio del ‘impacto económico’ que pudiera tener en la agencia. Estas excusas, ya repetidas, en una pasada reunión, afectan la credibilidad de la administración y, peor aún, le fallan al personal No Docente, pieza clave para el funcionamiento de los planteles escolares y a la calidad educativa”, puntualizó el también vicepresidente internacional de SEIU.

Educación rechaza planteamientos

La Secretaría de Educación Especial del Departamento de Educación y el Programa de Psicología Escolar, por su parte, indicaron que las acusaciones no son correctas, asegurando que se han realizado reuniones para esclarecer las denuncias y se mantiene abierto al diálogo para atender los reclamos.

“Durante el año escolar 2020-2021, se inició un proceso de reclutamiento que resultó en la contratación de 851 psicólogos escolares, asignando uno por escuela. Sus funciones incluyen realizar entrevistas, evaluaciones, administrar e interpretar cuestionarios e inventarios psicológicos, y llevar a cabo evaluaciones psicológicas para identificar necesidades y establecer planes de intervención”, se explicó por escrito.

“Para respaldar su labor, la Secretaría Asociada de Educación Especial implementó un plan con fondos de CARES II, que garantizaba a los psicólogos escolares recién nombrados el equipo, materiales, pruebas psicológicas e inventarios necesarios”, añade la misiva enviada a este diario.

En relación con los reclamos presentados, Educación indicó que “no se ha establecido una fecha para iniciar las evaluaciones. La Secretaría Asociada de Educación Especial está gestionando jornadas parciales voluntarias para evaluar los sábados”.

Mientras que, en torno a las responsabilidades laborales, la agencia “está en conversaciones para encontrar alternativas a la carga de trabajo excesiva reportada por los psicólogos escolares”.

Igualmente, asegura que se están buscando soluciones con la Oficina de Presupuesto y la Secretaría de Administración para el pago de dieta y millaje, “considerando actualmente la opción de capacitaciones y talleres virtuales”.

“La directora del Programa de Psicología en el Ámbito Escolar solicitó al presidente del Gremio PORE y a los psicólogos de la ORE de Bayamón la oportunidad de buscar alternativas viables a sus planteamientos, pero lamentablemente no fueron aceptadas”, añade la comunicación.

“El Departamento de Educación reafirma su compromiso con el bienestar de los estudiantes y continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de los psicólogos escolares, manteniéndose abierto al diálogo constructivo con el sindicato”, finalizó.

El Programa de Psicología Escolar, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Apoyo Integrado, actualmente cuenta con 774 psicólogos escolares, quienes se centran en atender las necesidades educativas y emocionales de los estudiantes de la corriente regular y de educación especial.

El SPT, por su parte, representa a más de 10 mil trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado y está afiliado a la Service Employees International Union (SEIU), con 2.2 millones de miembros en Estados Unidos, Canadá, y Puerto Rico.