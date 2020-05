La presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, Lillia Otero, aseguró que hay errores en las pruebas serológicas de COVID-19 y que esta información errónea es usada por el Departamento de Salud.

En entrevista en Radio Isla 1320 AM, Otero dijo que esos resultados no sirven y que han solicitado una reunión al secretario de Salud, Lorenzo González, para discutir este problema y no les han permitido reunirse.

“Hemos solicitado de distintas maneras, una reunión al secretario de Salud y no nos la han dado. Sabemos que está ocupado, pero sí, se ha ido con otras personas ¿por qué a nosotros no nos ha dado? Es bien importante esa reunión. El tiempo sigue pasando y se descubren cada vez más errores. Hay personas haciendo las pruebas y que no tiene idea de cómo se hace. Y así dan los resultados”, dijo Otero en la entrevista radial.

Primera Hora solicitó una reacción al respecto a Salud y de inmediato no fue posible obtener una respuesta.

Otero dijo que “esos resultados no son confiables. Y queremos hablar al secretario de Salud, al honorable Lorenzo González. Hay muchas personas haciendo las pruebas rápidas de COVID de manera incorrecta y no saben lo que están haciendo”.

Explicó que parte del problema es que se están haciendo pruebas sin el proceso de validación, o sea sin el protocolo del tecnólogo y que esto puede dar falsos positivos.

Agregó que hay pruebas que de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) ha descartado algunas de las pruebas que se han usado en Puerto Rico.

La portavoz de los tecnólogos también planteó que estos profesionales están a la espera de un incentivo por el riesgo al que se exponen en medio de su trabajo en medio de la pandemia del coronavirus.