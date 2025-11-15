El Departamento de Hacienda inició la entrega de avisos de intención de suspensión de licencias de bebidas alcohólicas a los dueños de establecimientos que fueron acusados a nivel federal por su participación en un alegado esquema de fraude contributivo ascendente a $3.5 millones.

“Agentes de Rentas Internas iniciaron la entrega de avisos de intención de suspensión de licencias bajo el Indictment Criminal No. 25-434, de bebidas alcohólicas específicamente, como parte de las acciones que el Departamento estará tomando en relación a este caso de fraude contributivo, según lo dispone el Código de Rentas Internas. Esto es solo el comienzo, y continuarán adelantándose otras acciones como resultado del caso”, informó en declaraciones escritas el secretario de esa agencia, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

El esquema de fraude quedó al descubierto el 29 de octubre cuando el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Hacienda realizaron un operativo en conjunto. El esquema, según añade el comunicado, operó desde noviembre de 2021 hasta abril de 2025 e involucra a dos empleados de Hacienda, por alegadamente recibir sobornos. Los procesos administrativos contra estos empleados iniciaron igualmente.

Se radicaron 138 cargos contra 26 personas y corporaciones, incluyendo varios establecimientos de comidas y bebidas. Los acusados enfrentan, entre otros, cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y soborno y defraudar al Departamento de Hacienda por más de $3.5 millones.

Pantoja Rodríguez agregó que durante el proceso los agentes expidieron multas y ocuparon bebidas, específicamente, en el restaurante Híjole y en el antiguo 24 Marketplace de Isla Verde, establecimiento que se informó fue vendido a otra corporación recientemente. Dijo que los agentes también encontraron que otros establecimientos visitados tampoco contaban con todos los permisos requeridos para operar.

De acuerdo con la Sección 6023.03 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, el secretario de Hacienda tiene la autoridad para revocar o suspender las licencias bajo el Subtítulo E del Código a todo poseedor de dicha licencia que violare los reglamentos o las normas establecidas por el Secretario o cualquier otra causa razonable y justa, después de oír a la persona interesada.

“Algunos de los propietarios visitaron el Departamento voluntariamente para instruirse sobre los procesos administrativos relacionados con sus licencias de bebidas y presentar evidencias. Todos tienen derecho a ser escuchados y que se les garantice el debido proceso de ley”, dijo el secretario.