Para incentivar a unas 630 mujeres jefas de familia que reciben los beneficios del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) a que continúen capacitándose o se integren a la fuerza laboral, el Departamento de la Familia desembolsó este martes $1.7 millones en ayudas.

Durante un evento de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia realizado en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar, el gobernador Pedro Pierluisi especificó que se otorgaron incentivos entre $1,500 a $3,500 para que las mujeres prosigan estudios, participen de talleres o trabajen.

“Estamos empoderando a la mujer. Lo que las estamos es animando a que se unan a la fuerza laboral que, por ejemplo, aprovechen el crédito por trabajo que se brinda cuando uno radica una planilla de contribución y está laborando en la economía. Le dijimos también que se aprovechen el crédito por menores dependientes que se obtiene llenando y radicando una planilla federal. Personal de Hacienda y entidades sin fines de lucro la pueden asistir a radicar esa planilla en el caso del crédito por menores dependientes, que es de $1,800 por menor. No depende de ingreso. Puede ser que la madre es soltera o una jefa de familia que no está trabajando, porque no tiene con quién dejar sus niños o porque pues su pareja, por ejemplo, tiene dos y tres trabajos y ella tiene una gran carga en el hogar. Pues, estos beneficios contributivos que se están dando son bien importantes”, destacó el primer ejecutivo.

Pierluisi explicó que es la propia agencia quien ha desarrollado los talleres educativos para promover que las mujeres mejoren y hasta determinen trabajar.

Comentó que las mujeres que participen de estos talleres “tendrán la oportunidad de recibir tres tipos de incentivos económicos al formar parte de las actividades ofrecidas. Podrán recibir $1,500 por la participación de los talleres de ocho semanas, $2,500 para aquellas que cuenten con experiencia de empleo, estudios de cuarto año y otras certificaciones educativas, y $3,500 si han sido empleadas”.

Se aclaró que el programa está dirigido a aquellas familias que no poseen ingresos o recursos suficientes para sufragar las necesidades básicas en su núcleo familiar.

“Los servicios que ofrecemos a diario a los participantes de TANF son consistentes con nuestros esfuerzos para fomentar el bienestar de nuestras familias. De hecho, en nuestro Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, el tercer eje de acción expone la importancia de reducir la desigualdad social y económica como herramienta de equidad en nuestra sociedad. Esa es una meta colectiva que tenemos todas y todos. Este programa es de suma importancia porque, además de proveer una asistencia para el sustento económico tan necesario para miles de nuestras familias de bajos ingresos bajos, también provee una variedad de servicios que promueven la participación laboral, el desarrollo personal y profesional, el auto-sustento y la independencia económica”, sostuvo el gobernador.

Por otro lado, el gobernador también participó de la Primera Cumbre de los Centros 2 Generaciones de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), del Departamento de la Familia, en el Centro de Convenciones.

Detalló que en la actualidad hay cuatro centros operando y próximamente se estrenarán otros tres centros. Dijo que espera que, a finales de año, ya estén operando unos 29 de estos centros, en la que se realizan actividades para los menores de edad y se le proveen herramientas de desarrollo a sus padres.

De inmediato, anunció que, “por las gestiones del equipo del Departamento de la Familia, el equipo de Acuden, el gobierno federal nos acaba de informar que nos van a dar los fondos para tener 20 centros 2 Gen adicionales, para un total de 49. Esos 20 los estaremos estableciendo ya en el año 2025″, informó.