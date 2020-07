El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago, reconoció hoy que quedan más de 150,000 solicitudes pendientes de desempleo.

En WKAQ 580 AM, Rivera Santiago dijo que cerca de 40,000 de esas personas han sido declaradas inelegibles para recibir ayuda de desempleo.

“Las solicitudes (de desempleo) van por aproximadamente 540,000, de esas 540,000 a 550,000, le puedo proveer datos específicos, pero ya están cobrando o recibiendo beneficios unas 340 a 350,000 personas, es una cantidad considerable”, explicó el secretario.

Rivera Santiago, confirmado hace ya tres semanas al cargo tras la salida de la anterior secretaria Briseida Torres por numerosas quejas contra la agencia, dijo que en el caso de las personas inelegibles se van a estar revisando esos casos una segunda vez para corroborar que efectivamente no cualifican a la ayuda solicitada o de lo contrario enviarles la ayuda.

Agregó que otros casos pendientes es por “puntos controvertibles”, o que le falta algún documento.

También dijo que hay ayudas que no han podido entregar porque no localizan a la persona y procurarán ayuda de alcaldes para localizar a ese ciudadano o, en todo caso, emitirán un edicto para hacer público que no localizan a la persona .

Asimismo, el secretario afirmó que esta semana la agencia comenzará a operar con el sistema de turnos buscando agilizar los trámites.

“Hay miles y miles de llamadas”, sostuvo Rivera Santiago.

Agregó que se atenderán a unas 300 personas al día. Dijo que esa es la misma cantidad que se atienden personalmente.

Indicó además que hay una lista ya en cada agencia de reclamaciones “en línea” o en papel” y se estarían llamando a las personas.

Hay reclamaciones pendientes desde mediados de abril pero, según Rivera Santiago, “hemos avanzado bastante, estamos trabajando mil diarias”.