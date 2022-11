En un análisis realizado tras el impacto del huracán Fiona, el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González, anunció este viernes que el desempleo en la Isla aumentó a 6.5%.

Destacó que esa cifra solo representa un incremento de .5% entre agosto y octubre pasado, lo que le dio paso a argumentar que el comportamiento del mercado laboral es positivo para la economía.

Es que explicó, en declaraciones escritas, que, “si hacemos una comparación entre los datos no ajustados de agosto y octubre, aunque hay un leve incremento en la tasa de desempleo, también aumentó la tasa de participación laboral, el número de personas en el grupo trabajador y el número de personas empleadas o trabajando por cuenta propia y el total de empleados asalariados no agrícolas. Asimismo, hay un aumento en el empleado asalariado no agrícola, cuyos resultados sí fueron ajustados estacionalmente. Estos números sin duda son positivos y demostrativos de que, aun considerando el impacto temporero de Fiona, nuestra economía continúa en plena recuperación, según reiterado constantemente por el gobernador Pedro Pierluisi, otras personas del sector público y privado y este servidor”.

PUBLICIDAD

Los datos divulgados de la publicación de Empleo y Desempleo, que se publica mensualmente, dieron a conocer que para el pasado mes de octubre fueron 77,000 las que carecían de un trabajo. Un aumento de 7,000 al compararse con agosto de 2022. Sin embargo, en ambos casos, la comparación interanual representa una reducción de 0.6 punto porcentual en cuanto a la tasa de desempleo y de 8,000 personas en cuanto a personas desempleadas.

Entretanto, la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente se ubicó en 43.3%, un incremento de 0.6 punto porcentual al compararse con agosto de 2022 y un descenso de 0.2 punto porcentual interanualmente.

En cuanto al grupo trabajador, aumentó a razón de 17,000 personas al compararse con agosto de 2022 donde totalizó 1,186,000. Esto a su vez son 3,000 personas menos que a la misma fecha del año anterior. Si miramos el número de personas empleadas, incluyendo trabajadores por cuenta propia, se fijó en 1,109,000, que son 11,000 más que en agosto de 2022 y 5,000 más que en octubre de 2021. Los trabajadores por cuenta propia continúan reflejando números históricos, esta vez ubicándose en 200,000.

Al proveer la información, el titular explicó que en septiembre no se logró hacer la encuentra sobre los trabajadores. Explicó que el análisis no se hizo debido al paso del huracán Fiona.

En cuanto a la publicación de Empleo Asalariado No Agrícola, que sí incluye los datos tanto de septiembre como de octubre de 2022, ambos ajustados estacionalmente, reflejó un aumento mensual de 1,100 empleados y de 29,300 al compararlo con octubre de 2021. Todos los sectores industriales, salvo el gobierno, reflejaron aumentos interanuales. En cuanto a la comparativa mensual, aumentaron los sectores de gobierno, únicamente el federal; recreación y alojamiento; minería, tala y construcción; comercio, transportación y utilidades; servicios educativos y de salud, y la manufactura.