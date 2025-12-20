La gobernadora Jenniffer González Colón, calificó este viernes como “una gran victoria” la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de desestimar la petición de LUMA Energy de trasladar demanda del Gobierno al foro federal.

“Hoy estoy bien contenta y quiero poder anunciar que el Gobierno de Puerto Rico se acaba de apuntar una gran victoria en el Tribunal Federal en uno de los múltiples casos que llevamos con LUMA”, celebró la mandataria en un mensaje a través de su cuenta de Facebook.

La Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) enviaron en julio una misiva sobre decenas de alegados incumplimientos por parte de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy.

PUBLICIDAD

Por su parte, LUMA solicitó a la corte federal de quiebras que se obligara a la AAPP y a la AEE a resolver por un proceso de mediación, pero el plazo expiró y se activó el mecanismo de “disputa técnica”.

La jueza Swain determinó que esta debía resolverse en el foro local conforme al derecho y a lo dispuesto en el propio contrato original entre las partes.

“Primero LUMA tenía mal manejo de recursos federales, segundo puestos operacionales no de acuerdo a lo que se estaba haciendo y tercero estamos reclamando el apagón de abril del 2025”, indicó la mandataria.

Las siete áreas de incumplimiento de contrato señaladas en la demanda del Gobierno fueron el manejo de fondos federales, presupuestos operacionales, el apagón de abril de 2025, el manejo de vegetación, la entrega de informes financieros y el cobro de tarifas.

“Como resultado, la demanda presentada por LUMA Energy fue desestimada sin perjuicio, permitiendo que la controversia continúe en el tribunal estatal correspondiente”, concluyó la gobernadora.

Por otro lado, el Gobierno rechazó el jueves que las demandas incoadas contra LUMA Energy para anular su contrato como operador del sistema de transmisión y distribución puedan afectar el procedimiento de bancarrota de la AEE, que sigue en curso en el Tribunal Federal bajo el Título III de la ley Promesa.

Asimismo, el Gobierno de Puerto Rico solicitó en una demanda radicada el martes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que se decrete la nulidad del contrato de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy, una compañía que causó gran descontento por su gestión.

PUBLICIDAD

Esta demanda se produce después de que la semana pasada la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica presentaran un recurso legal ante el Tribunal de San Juan para solicitar la cancelación del contrato de LUMA Energy.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.

Los constantes apagones que ocurren en la isla desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico, y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado disconformidad con la compañía entre los ciudadanos.

Responde LUMA

El consorcio energético reaccionó en declaraciones escritas, asegurando que “si bien respetamos la decisión del Tribunal Federal, revisaremos el documento para determinar nuestros próximos pasos”.

“Es importante tener en cuenta que esta decisión de ninguna manera valida los intentos del Gobierno de Puerto Rico de cancelar un contrato y una extensión legalmente vinculantes creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico. La jueza Swain confirmó en su decisión que el Tribunal Federal tiene jurisdicción sobre asuntos que afectan los procedimientos de quiebra de la AEE. Cualquier intento de distorsionar la decisión sería prematuro, ya que se debe respetar el proceso judicial”, estimó LUMA.