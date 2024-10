Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Quebradillas. El orgullo “pirata” brota de los quebradillanos automáticamente cuando se le pregunta por su municipio, aun cuando afirman que viven en un pueblo decaído a causa de la falta de desarrollo económico.

De hecho, un joven planteó que para adquirir cualquier cosa tienen que visitar otros pueblos como “turistas”. Es que el comercio y las oportunidades de empleo en Quebradillas están limitadas, denunciaron los residentes durante un sondeo de Primera Hora.

Era la 1:00 p.m. cuando se comenzó a recorrer la zona urbana de este pueblo. Se observó cómo dos de las tres cafeterías y negocios de venta de café ya cerraban sus operaciones del día. Uno que otro cliente entraba a cuentagotas al único negocio de ropa que se detectó, un Me Salvé; mientras el mayor movimiento lo generaba un Banco Popular localizado frente a la remozada plaza pública.

Uldarico Chávez Correa, de 59 años y vecino del residencial Francisco Vigo Salas, fue uno de los pocos ciudadanos que se encontraba en la plaza sentado bajo la sombra de un árbol. El hombre cantó consignas de su equipo de baloncesto predilecto, Los Piratas de Quebradillas, para confirmar que era quebradillano. De inmediato, lamentó que su pueblo haya decaído.

Uldarico Chávez Correa ( Frances Rosario )

“Pues, este pueblo está desierto. Ya a las 4:00 p.m., cuando se va (cierra) el banco de aquí, esto es fantasma. Se pone fantasma, porque no tenemos comercio, no tenemos nada… Está falto de desarrollo económico, falto de movimiento, de factorías. Lo que hace falta aquí es trabajo para que el pueblo se ponga alegre y haya comercio de todo. Allí están las factorías deshabitadas, paradas, no funcionan”, denunció.

Como solución, Chávez Correa dijo que “necesitamos un alcalde nuevo que tenga visión para ver todo eso, un desarrollo que se pueda hacer como manda y que tenga las conexiones para hacerlo”.

Primera Hora visitó las instalaciones de la Compañía de Fomento Industrial a las que Chávez Correa hizo referencia y se encontró con basura vegetal en su interior y hasta con un poste del tendido eléctrico sobre una de las estructuras.

Sin embargo, el pasto había sido cortado por empleados municipales que laboraban en la apertura del Piratas Speedway & Fun Park, en la única fábrica que vio remozada.

El joven Elvis Rivera Pérez, de 22 años y vecino del residencial Guarionex, no se quejó por la falta de empleos. Dijo que siempre se las buscas y que hasta dos trabajos tiene. Sin embargo, comentó que siempre tiene que salir de Quebradillas a realizar las compras.

Elvis Rivera Pérez ( Frances Rosario )

“La mayoría de los comercios han cerrado ya. Lo que hay son la tienda de ropa, la iglesia, no hay tanto comercio”, expresó.

Dijo que para combatir esta falta de desarrollo económico la solución de los quebradillanos es que “vamos para otros pueblos, turisteamos”.

El joven comentó que Quebradillas es un pueblo “tranquilo”, por lo que cree que es bueno para vivir.

Por otro lado, la falta de agua potable también fue señalada como un problema para la comunidad por José Román Concepción, de 57 años y residente del barrio Cacao.

José Román Concepción ( Frances Rosario )

“Eso lleva muchos años, lleva para 10 años y nadie le mete mano. Entiendo que el alcalde y los representantes de ambos partidos han tratado de ayudar, pero no han podido”, sostuvo, al comentar que no sólo su barrio se afecta, sino las comunidades más cercanas al lago Guajataca.

Comentó que el agua se va uno o dos días por semana, de manera recurrente.

“El agua es necesaria, más que la luz”, reclamó el hombre.

Más allá del decaimiento económico y estos problemas de servicio de agua potable para las zonas más alejadas del centro urbano, Lucy Román Liciaga, de 48 años y residente del barrio San Antonio, denunció que en Quebradillas tampoco hay servicio médico para emergencias las 24 horas del día.

Luz Nereida Hermina Santiago ( Frances Rosario )

“Aquí tenemos hospitales, verdad, que son privados, no le corresponden al municipio. Pero, muchos de esos hospitales, el que tenemos aquí en el casco urbano del pueblo, está cerrado a las 5:00 de la tarde. El otro que tenemos, que es la policlínica Shalom, solamente está hasta las 11:00 de la noche. Si uno tiene una emergencia luego de las 12:00 de la noche, hay que transportarse a Arecibo, porque ni tan siquiera los pueblos cercanos, como Camuy, tienen esta sala de emergencia. Y hay que ir a otros pueblos, recurrir a otros pueblos. Uno, pues, tiene la facilidad de vehículos, pero hay muchas personas que no tienen facilidades, como los envejecientes, personas con algún impedimento. Y creo que es uno de los factores que necesitan que se pongan cartas en el asunto”, expresó.

Más presencia de la Policía Municipal también fue reclamada por Román Liciaga. De hecho, Luz Nereida Hermina Santiago, de 76 años y residente del barrio San José, también pidió mayor vigilancia policiaca.

“Cuando salgo, siempre las personas más jóvenes me han dicho que me cuide que siempre agarre la cartera bien apretada. Tiene que estar uno con cuatro ojos, porque, pues, están pasando muchas cosas”, comentó.

Sin embargo, cuando Hermina Santiago hacía su explicación se vio una patrulla municipal dando la ronda por la plaza pública.

