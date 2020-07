El exjuez Carlos M. Rodríguez Muñiz, nombrado la semana pasada por la gobernadora Wanda Vázquez como Miembro Alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), no busca ir por encima de la Cámara de Representantes y no reclamará su nombramiento a la fuerza.

Así lo expresó el propio licenciado Rodríguez Muñiz a través de su cuenta de Facebook, donde hizo un recuento de las actuaciones que realizó una vez fue notificado del nombramiento el pasado 21 de julio.

Rodríguez Muñiz, cuyo nombramiento fue derrotado por la Cámara de Representantes el mismo día que la gobernadora comunicó su designación, indicó que decidió publicar hoy un extenso escrito en su red social para “despejar todas las especulaciones, incorrecciones y falsedades que muchas personas se han dedicado a transmitir como hechos probados”.

"REPITO UNA, DOS Y TRES VECES... ES FALSO DE TODA FALSEDAD que pretenda o planee presentarme a exigir de forma indebida, ni de ninguna otra, se me acepte en la oficina del FEI. Soy el primero en reconocer que la decisión de la Cámara de Representantes solo se puede retar con éxito o sin el en los Tribunales del País. No me prestaré para otra cosa!", escribió.

Este pasado viernes, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez cuestionó a la presidenta del FEI, Nydia Cotto Vives, si Rodríguez Muñiz había juramentado como miembro alterno del panel del FEI antes de que el cuerpo legislativo colgara su nombramiento el martes 21 de julio.

En su escrito de Facebook, Rodríguez Muñiz cuenta como se llevó a cabo la juramentación.

A continuación, lee en su totalidad la publicación del exjuez Carlos M. Rodríguez Muñiz:

“Aclararando la verdad

1.El 21 de julio de 2020 la Honorable Wanda Vázquez Garced me nombró en receso como miembro alterno del PFEI.

2.Ese mismo día de la Oficina de Nombramientos de Fortaleza me notificaron, por email, a las 9;59 A.M. un documento informándome del nombramiento en el cual se hizo constar que el nombramiento en receso “...le faculta para ejercer las funciones inherentes del cargo previo al proceso de evaluación y confirmación del Senado de Puerto Rico.” Es cierto que omite la misma información sobre la Cámara de Representantes pero en estos casos nadie cuestiona que aplica el mismo estado de derecho respecto a dicho cuerpo legislativo.

3.Señala además que “... para tomar posesión del cargo, deberá prestar el juramento de fidelidad dentro de los quince (15) días de emitida la carta de nombramiento. Para su conveniencia le adelantamos el formulario el cual deberá ser completado y entregado a la Oficina de Nombramientos en la Fortaleza LO MAS PRONTO POSIBLE. Puede adelantarnos copia del documento por correo electrónico y enviarnos el original a nuestra dirección postal.”(Enfasis mío).

4. Mis actuaciones desde que recibí el nombramiento en receso NO se apartaron en ningún momento de las instrucciones recibidas.Expongo a continuación.

5.De forma diligente salí de mi hogar en el pueblo de Río Grande y me dirigía hacia Caguas a la oficina de un notario con quien había coordinado ya la notarización del Juramento de Fidelidad y Toma de Posesión del cargo.

6. En el camino pensé en otro notario quien quedaba más cerca, en San Juan, y luego de coordinar con él la notarización del documento llegué hasta su oficina donde procedimos de conformidad.

7, La única gestión del notario fue notarizar el documento que firmé y enviar copia del mismo, a petición mía, por email a la persona a cargo en la Oficina de Nombramientos de Fortaleza, hecho que ocurrió a la 1:25 P.M. del 21 de julio de 2020.

8. Luego de realizar una gestió de compra de dos (2) sellos de aff, en el Colegio de Abogados para usarlos en el futuro por el notario me dirigí a entregar el original del Juramento de Fidelidad y Toma de Posesión de Cargo “LO MAS PRONTO POSIBLE” según se me había solicitado a la Oficina de Nombramientos.

9.De esa oficina coordinaron muy amablemente la entrega del Juramento a un distinguido abogado, empleado entiendo de la misma,a quien se lo entregué en la esquina de la calle “de las sombrillas” para que yo no tuviese que estacionarme y caminar hasta la Fortaleza.

10. Me pareció prudente informar por teléfono a la oficina de Nombramientos que si no estaba pendiente ningún trámite de mi parte, me dirigiría a presentarme a la oficina del FEI. Acepto que nunca les notifique que no llegué a mi destino como explicaré en breve.

11. De camino y con toda la intención de no llegar de sorpresa si no hacerlo de forma adecuada, profesional y respetuosa hacia la Presidenta, los otros ex Jueces, Fiscales y todos los empleados de la oficina del FEI, llamé a la Presidenta del Panel a su oficina. La llamada la atendió muy amablemente una dama quien creo era la Secretaria de la Presidenta del Panel del FEI a quien luego de explicarle quien era le informé que deseaba hablar con la presidenta. Me contestó que no estaba presente y le pedí que por favor le informara que la llamé y que si me podía informar cuando podía visitarla. También le solicité que estaba interesado en tener copia de cualquier reglamento, memorando u órdenes administrativas internas para ir leyéndomelas pero que no las estaba pidiendo para que me las entregaran sin el consentimiento de la Presidenta. Que si lo autorizaba ella yo pasaría a recogerlas cuando me dijeran. La persona que me atendió me informó que llamaría a la Presidenta y me contestaría. La conversación se llevó a cabo en un tono muy respetuoso.

12. Procedí entonces a encargar almuerzo para recoger y cuando iba de camino escuché en la radio que la Cámara de Representantes había rechazado mi nombramiento.

13. Ante ese escenario recogí el sandwich que había pedido para llevar y me dirigí hacia mi casa pues entendí que nada tenía que hacer en la oficina del PFEI hasta que esta situación que me había tomado por sorpresa se aclarara.

14. Luego de eso no he realizado NINGUNA gestión para menoscabar en lo absoluto la acción de la Hon.Cámara de Representantes de Puerto Rico, sin que ello signifique que estoy de acuerdo con la misma ni que ejerceré o no mi derecho a cuestionarla como fiel creyente de nuestro Sistema Republicano de Gobierno por los medios que la ley provee para ello, los Tribunales de Justicia .REPITO UNA, DOS Y TRES VECES... ES FALSO DE TODA FALSEDAD que pretenda o planee presentarme a exigir de forma indebida, ni de ninguna otra, se me acepte en la oficina del FEI. Soy el primero en reconocer que la decisión de la Cámara de Representantes solo se puede retar con éxito o sin el en los Tribunales del País. No me prestaré para otra cosa!

15. Espero haber ayudado a despejar todas las especulaciones, incorrecciones y falsedades que muchas personas se han dedicado a transmitir como hechos probados y que eran de tan fácil corroboración.

16. Recuerden además que habiendo la Cámara de Representantes rechazado o colgado mi nombramiento actúo en mi carácter de ciudadano privado hasta que otro sea el estado de derecho de ser ese el caso.16. A mis amigos.amigas y otros gracias por su apoyo.

17. A mis detractores como quiera los respeto y los respetaré mientras el tono y contenido de sus expresiones se mantengan dentro del tono de lo correcto, no necesariamente dentro del tono ni contenido de mi agrado. Confío en que así sea. Nadie tiene el monopolio de la verdad y todas las opiniones son válidas hasta que las controversias se resuelvan por los medios correspondientes y se adjudique la razón a una de las partes. En mi caso respetaré la decisión de la Cámara expresada por sus miembros mientras esté vigente.

18. Para los que se quejen de que este escrito es muy extenso, recuerden, llevan ustedes cuatro (4) días dando sus distintas versiones, sin corroborar, sobre este servidor.

19. Mi única ansiedad siempre ha sido que se dispense JUSTICIA y que se les garantize un DEBIDO PROCESO DE LEY a todos los ciudadanos según el mandato Constitucional. Si mi lucha en conseguir lo anterior me cuesta el nombramiento que con mucha honra acepté, lo pago con gusto. Mi conciencia no se quebranta con estos tropiezos, al contrario, se fortalece al darse cuenta que hay que arreciar la lucha, que quedan senderos por convertir en caminos.CON MIS RESPETOS PARA TODOS,Lcdo. Rodríguez Muñiz”