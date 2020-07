La Cámara de Representantes derrotó este martes el nombramiento que realizó la gobernadora Wanda Vázquez al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) del licenciado Carlos M. Rodríguez Muñiz.

La determinación la hicieron en el inicio de la quinta sesión extraordinaria y a tan solo tres horas de que la gobernadora anunciara en un comunicado de prensa su selección.

La votación fue a viva voz. Cuando preguntaron a los representantes si estaban de acuerdo, casi no se escucharon “sí”. El “no”, sin embargo, resonó con fuerza.

De inmediato, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez pidió que la decisión fuese notificada al Senado y a Vázquez.

Carlos Rodríguez Muñiz en la juramentación como juez de apelaciones en el 2001.

La gobernadora enmendó este mediodía la convocatoria de la sesión extraordinaria para añadir el nombramiento de Rodríguez Muñiz, quien se desempeñó como juez del Tribunal de Apelaciones de 2000 al 2009; fue juez superior del 1995 al 2000; juez de distrito del 1988 al 1995 y juez municipal del 1983 al 1988. Además, fungió como juez administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) de 1982 al 1983. Al presente, estaba en su práctica privada de la abogacía.

El Senado, entretanto, no había anunciado la designación de Rodríguez Muñiz antes de que la Cámara determinara colgarlo.

En entrevista con Primera Hora, el representante Juan Oscar Morales informó que consideró el nombramiento de la gobernadora “imprudente”.

Explicó que Rodríguez Muñiz “había hecho unas expresiones en contra de mi investigación y no entendía prudente que esta persona ocupara la posición del Panel”.

YO TENGO UN SUEñO Martin Luther King dio su famoso discurso en Washington D.C. mientras luchaba en pro de los derechos... Posted by Carlos Rodriguez Muniz on Saturday, May 9, 2020

Según una publicación de Facebook, el exjuez señaló que entendía que la Cámara no debió investigar la compra de pruebas rápidas a la empresa constructora Apex General Constractors.

“Soñé que la Cámara de Representantes entendió que su poder de investigar se debe autolimitar a procesos que genuinamente persigan el propósito de legislar. Soñé que se dieron cuenta que sus actuaciones hasta el momento demuestran más allá de duda razonable que su verdadero puerto es un muelle privado en el que su embarcación no cabe y al que su Capitán no sabe entrar. Zapatero a su zapato”, dijo en un extracto de su comunicación.

Añadió que “soñé que entendieron que el Pueblo no votó por ellos para ser fiscales ni agentes del orden público cuya misión sea perseguir a los que cometan delitos, tampoco para que se crean jueces. Esa misión se delegó en nuestra Constitución a la Rama Ejecutiva por conducto del Departamento de Justicia y al Poder Judicial respectivamente.Por cierto quienes tienen expertiz en ambos asuntos actúan, aunque no de manera perfecta pues son seres humanos, pero sin dudas de una manera muy pero que muy superior a su desempeño. No dudo que ustedes son muy superiores legislando”.

Morales, al hacer alusión a estas expresiones, insistió que “es imprudente este nombramiento”.

También cuestionó que la esposa de Rodríguez Muñiz, la exjefa de Fiscales, Olga Castellón, y el hijo de ambos trabajen en La Fortaleza con Vázquez.

Dijo que la posición de los legisladores de colgar el nombramiento no fue discutida en un caucus.

Por su parte, el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, informó que el nombramiento no pasó el cedazo de la Cámara por estar “a destiempo” y por la pugna primarista que hay entre el bando de la gobernadora y Pedro Pierluisi en las primarias del Partido Nuevo Progresista.

“Era un nombra que traía muchas dudas. La gobernadora emite este nombramiento en medio de una investigación y referido al FEI. Es un nombramiento a destiempo y que levanta demasiadas interrogantes en este momento”, sostuvo.

Añadió que “aquí hay una lucha. Aquí está en bando de Pierluisi claramente versus el bando de la gobernadora, pero no deja de ser un nombramiento altamente cuestionable en los momentos que estamos viviendo en el país”.

Por otro lado, durante la sesión del día la Cámara aprobó tres medidas. Estas fueron el proyecto del Senado 1447, conocida como la Ley de Responsabilidad en Emisión de Deuda; la resolución conjunta del Senado 462, que establece un plan piloto de visitas virtuales con los confinados, así como la resolución conjunta del Senado 585 que asigna dinero a los Centros de Diagnóstico y Tratamiento.

La Cámara volverá a sesionar el próximo martes a la 1:00 p.m.