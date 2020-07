El defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel E. Corchado Méndez, informó que ayer tuvo personal destacado en colegios electorales donde se celebraron las primarias demócratas en la Isla, donde se evidenció que, en términos generales, no se cumplió con todas las disposiciones reglamentarias de acceso a las personas con impedimentos.

“Nuestro coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos, (PAVA por sus siglas en inglés) Gabriel Esterrich Lombay, realizó una monitoría sobre el proceso para verificar la accesibilidad del proceso para los electores con impedimentos. En el 100% de los centros visitados hubo problemas de rotulación. En ninguno de dichos se encontró la rotulación exterior, no se sabía que era un centro de votación, a no ser por la presencia de una patrulla de la policía, si no preguntabas, simplemente no votabas”, detalló Corchado Méndez.

El funcionario agregó que tampoco se encontró rotulación adecuada en los estacionamientos. “En ninguna de las escuelas estaban rotulados los lugares provisionales de estacionamiento para personas con impedimentos. Sin embargo, sí encontramos que en el 80% de los centros visitados, el Colegio seleccionado era de Fácil Acceso estuvo disponible”.

Corchado Méndez añadió que en el caso de los funcionarios de colegio se mostraron dispuestos a asistir a las personas con impedimentos, “sin embargo en un 40% de los casos mostraron desconocimiento de la importancia de seleccionar un Colegio de Fácil Acceso, cerca del estacionamiento, y sin escalones. “Lo que ellos informaron es que si llega una persona con impedimentos, le ayudan, pero le orientamos con respecto a la Ley ‘Help America Vote Act, que promueve un proceso electoral de forma secreta e independiente, y le expresamos que no deben seleccionar colegios de fácil acceso con escalones, y tampoco distantes del área de estacionamiento reservado”. Lo recomendable es que el Colegio de Fácil Acceso sea el más cercano al estacionamiento de las facilidades.

El coordinador Esterrich y Corchado Méndez agradecieron públicamente la colaboración del Comisionado Electoral del Partido Demócrata, Héctor Joaquín Sánchez, que siempre estuvo en comunicación buscando hacer el proceso fácil para los electores con impedimentos.Este proceso demócrata de ayer sirvió a la DPI la información para evitar problemas en los próximos eventos electorales como los próximos, las primarias del domingo, 9 de agosto de 2020.

Finalmente se le recuerda a los electores con impedimentos que tienen hasta este miércoles, 15 de julio de 2020, para solicitar el Voto Adelantado para las Primarias del 9 de agosto de 2020. Para más información pueden comunicarse con la Defensoría de las Personas con Impedimentos al 787-725-2333 y preguntar por el Programa PAVA. Además pueden acceder por correo electrónico a [email protected], o contactar la Comisión Estatal de Elecciones en ceepur.org.