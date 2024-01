Aunque las vacantes de maestros y directores en el sistema público de enseñanza apenas alcanzan el 0.3% en comparación con las 28,000 plazas ocupadas, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces, reconoció este miércoles, al inicio del segundo semestre escolar, que la agencia tiene grandes retos para reclutar maestros de español, un fenómeno que no se percibía en años anteriores.

Las expresiones de la titular surgieron pocos minutos después de tocar el timbre en los 856 planteles públicos de la isla, donde se les dio la bienvenida a 247,298 estudiantes en el inicio del segundo semestre académico 2023-2024.

“Con relación a las vacantes de maestros y directores son solo 84 y ese número se diluye porque hoy mismo estamos reclutando...esto cubre todas las áreas y hay unas de difícil reclutamiento. Una maestra de español se me ha convertido en difícil reclutamiento como lo son los de inglés, matemáticas, ciencia o educación especial”, puntualizó Raíces quien acompañada del gobernador Pedro Pierluisi asistió esta mañana a la escuela intermedia Pedro Albizu Campos en Aguas Buenas, la cual tiene una matrícula de 175 alumnos.

Insistió en que las vacantes de los profesores y profesoras de español -idioma principal de la isla- se ha hecho cuesta arriba y adjudicó que “a lo mejor no hay interés en la materia de español para obtener la certificación”.

Esta singular necesidad en la plantilla no se veía antes pues la materia resultaba atractiva para los universitarios que querían ser maestros, tal como lo continúa siendo en estos momentos dar clases de estudios sociales, bellas artes, historia, educación física, entre otros. “Ahí no tenemos problemas”, dijo Raíces.’

Se le cuestionó si a nivel de la academia hay conciencia de la necesidad de certificar a maestros de español y otras materias de difícil reclutamiento.

“Es una decisión de los estudiantes y yo estoy en constante comunicación con las universidades. Pero estoy la tendencia que se me está dando es en español, los maestros que se me están yendo, no están entrando en la misma cantidad de los que se me van”.

Datos provistos por Educación a Primera Hora indican que en el sistema público de enseñanza hay 1,333 maestros de español a nivel intermedia y secundaria. Mientras, se aclaró que a nivel elemental (Kinder a tercer grado y cuarto a sexto grado) el maestro de salón hogar está designado a dar la clase.

De otra parte, este diario solicitó al equipo de prensa del DE el número exacto de vacantes para la materia de español, información que está a la espera de ser entregada este miércoles.

Por su parte, el gobernador destacó que el inicio de clases en el segundo semestre se llevó a cabo “sin un mayor percance” a base de la información que ha solicitado.

“El número de vacantes es mínimo... y la información que tengo es que ha fluido muy bien, desde el lunes, que comenzaron los maestros a llegar a los planteles. Están los materiales, la iniciativa del P-Card, que es la tarjeta de débito que pueden utilizar los directores escolares para adquirir materiales, está funcionando muy bien”, puntualizó el mandatario.

De hecho, una revisión preliminar de los archivos de este diario da, cuenta de que el número de vacantes está entre los más bajos en los últimos años.

Por ejemplo, para el primer semestre de este año académico se reportaron 120 vacantes. Mientras, en el año académico 2021-2022 el exsecretario Eliezer Ramos Parés hablaba de la contratación de 457 directores y maestros, y hasta se hicieron ferias de empleos para resolver el asunto. Mientras, en el segundo semestre escolar para el 2020, el extitular Eligio Hernández, informaba que la agencia buscaba 190 profesionales para llenar las vacantes luego que para las vacaciones navideñas de ese periodo se reportaron 435 jubilaciones.

Exhortan a padres a visitar las escuelas el viernes

Tanto el primer ejecutivo como la secretaria de Educación exhortaron a padres, madres y encargados de los alumnos a que visiten los planteles escolares el viernes 12 de enero, con el fin de conocer el progreso académico de los alumnos y tomar acciones remediativas en aquellos casos que haya rezagos y posibilidades de fracaso.

El horario de visitas es de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y, además de discutir el progreso académico, los encargados pueden exponer preocupaciones de índoles socioemocional con el equipo multidisciplinario de cada plantel, compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, consejeros y enfermeros, entre otros.

Previamente la secretaria recordó que la “Ley de la Licencia a los Empleados Públicos para Visitar las Escuelas de sus Hijos” le concede a todos los empleados del gobierno de Puerto Rico, sin distinción de categoría, cuatro (4) horas laborables al principio y al final de cada semestre escolar para comparecer a las instituciones educativas donde cursan estudios sus hijos.

Pierluisi precisó que los estudiantes que muestren rezago académico en el informe de notas de las 20 semanas tienen la oportunidad de recibir ayudas como las que ofrece el proyecto de Refuerzo Académico Extendido (RAE), para acelerar el aprendizaje en las materias de Español, Inglés y Matemáticas. Al momento, hay 624 escuelas participantes y 38,640 estudiantes inscritos. El programa reinicia el 16 de enero.

En alerta ante posibles brotes de COVID y otras enfermedades respiratorias

De otra parte, la secretaria de Educación dijo que la agencia está preparada para encarar junto al equipo de enfermería escolar los brotes de Covid y otras enfermedades respiratorias contagiosas que están circulando en la isla, al tiempo que instó a los encargados de los estudiantes a evitar llevar a los menores a los planteles si presentan síntomas gripales.

La misma exhortación la hizo el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, quien recomendó a los padres a acudir de inmediato al pediatra en caso de que sus hijos presenten síntomas como fiebre, gotereo nasa y tos seca o productiva, entre otros.

“Es importante que si el niño tiene síntomas no me lo traigas a la escuela”, expuso Raíces al explicar que en caso de que los menores se enfermen en los planteles serán aislados en unos lugares ya predeterminados y se notificará de inmediato a sus encargados.

Asimismo, sostuvo que las escuelas se encuentran preparadas con el personal y materiales necesarios, incluyendo mascarillas y “hand sanitizer”.

Los casos de covid-19 en Puerto Rico han ido en aumento en las últimas semanas con un registro diario en promedio de 641 infecciones reportadas, esto en momentos en que las salas de emergencia registran un alza de visita de pacientes con otras enfermedades respiratorias, como influenza, virus sincitial y micoplasma.

“Lo que tenemos ahora mismo es un alza en covid con la subvariante nueva de Ómicron (JN.1, denominada popularmente como “Pirola”) y tenemos también el virus sincitial respiratorio en alza. Ese virus sincitial afecta más a los niños y es más peligroso en los niños”, subrayó esta semana Mellado a este diario al ser abordado sobre la posibilidad de un incremento de estos casos de cara al regreso a las aulas.