Tras confirmar la veracidad del audio en que Wanda Vázquez reclama a los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) ser quienes la atacan, su director de campaña, Jorge Dávila, adjudicó este martes la controversia a legisladores que apoyan la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi.

El peligro, según aludió, es que la imagen que se lacera no es la de la gobernadora Vázquez, sino la de la Palma, como institución electoral, y la del propio Pierluisi.

“A quien único hace daño es a la imagen del partido y a quien hace daño es a la campaña de (Pedro) Pierluisi, porque se le ve la costura”, manifestó en entrevista telefónica con Primera Hora.

Dávila dejó claro que al hacer estas expresiones no culpa directamente al excomisionado residente en Washington de los ataques que recibe Vázquez de los miembros de su propio partido.

“Yo no se lo adjudico a Pedro Pierluisi. Yo se lo adjudico a los legisladores que apoyan a Pedro Pierluisi y por eso es que están haciendo la investigación”, afirmó el director de campaña de Vázquez, al hacer alusión a la pesquisa cameral que realiza la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia relacionada al almacén de suministros que tenía el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en La Guancha, Ponce.

Dávila, de paso, sostuvo que en el audio se le escuchó a Vázquez decir una denuncia que también él también ha hecho pública en los pasados días.

“Yo no veo nada mala en el audio. Estaba respondiendo a alguna inquietud de un legislador. Dijo lo que yo ya he dicho”, manifestó.

Específicamente, a la gobernadora se le escuchó decir en el audio que, “si las elecciones fueran hoy, el PNP ganaba, porque yo le traje a este partido, en cinco meses, la oportunidad de ganar las elecciones, pero cuando vamos a la calle, ¿quiénes me están atacando a mí? Son ustedes mismos, no es más nadie. Yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí”,

Dávila reiteró que la imagen del PNP salió lacerada tras el escándalo del chat de Telegram, en el que el renunciante exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y sus más allegados asesores realizaron comentarios sexistas, homofóbicos, clasista y amenazantes. La revelación de su contenido desató protestas multitudinarias que propiciaron la primera renuncia de un gobernante.

Según el abogado, Vázquez puso mucho empeño en diferenciar las administraciones gubernamentales de Rosselló y la de ella, al punto que logró ganar nuevamente la confianza del gobierno federal y lograr apertura en la comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sobre el audio, Dávila criticó que el legislador que lo divulgó no haya salido a aceptarlo públicamente y no haya dado a conocer todo el extracto, el cual incluía la pregunta que se le hizo a la gobernadora. Dijo estar seguro que fue un legislador, pues el audio surgió de una reunión de la conferencia legislativa que sostuvo Vázquez en el Capitolio.

“La pregunta es al legislador que sacó esa grabación. A ese legislador que le pidan cuenta, porque con ninguna motivación buena se sacó ese audio”, sostuvo, al hacer alusión a que la contienda ha creada una campaña como si Pierluisi y Vázquez fuesen de diferentes partidos.

Agregó que, “si fueran justos en el proceso, ¿por qué no sacan la grabación de lo que ocurrió antes de la contestación de la gobernadora para poner en contexto? ¿Por qué no sacan la parte previa al sonido para que se pueda poner en el contexto real?”

“Yo creo que el pueblo va a estar observando de cerca quién lleva una campaña de altura y quien lleva una campaña que es para adelantar una candidatura y que están dispuesto a llevarse de frente a la administración del PNP. El pueblo rechaza ese tipo de campaña”, sentenció el abogado.

Reacciona Rivera Schatz

En medio de la controversia, el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, publicó un mensaje en Facebook en el que habló de la importancia de proteger a la colectividad por encima de una aspiración.

“Una competencia interna leal fortalece, cualquiera otra debilita”, afirmó el líder de la Palma.

“Aquellos que hemos participado de los procesos eleccionarios ganando o perdiendo sabemos que el todo, el colectivo, es más importante que cualquiera de sus partes. Quien no entienda eso puede caminar hacia una derrota creyendo va a una victoria”, agregó.

Con sus declaraciones, pareció solicitarle a Pierluisi que reenfoque a sus seguidores hacia la unidad.

Lo que dijo fue que “los aspirantes que se consideran líderes y pretendan reclamar la unidad de las huestes luego de las primarias, tienen la obligación moral de hacer un llamado a sus equipos para que se enfoquen en el objetivo de aglutinar y asegurar que contemos con esa fuerza unida rumbo a las elecciones generales. La competencia tiene que ser leal al partido”.

“Guardar silencio, mirar para el otro lado mientras se pone en riesgo la colectividad por una mera y aparente conveniencia primarista momentánea, no es más que la actitud de un patrocinador capitular, absolutamente ajeno a la misión para la cual fue fundado el PNP”, agregó.

Desde el pasado mes se suponía que Rivera Schatz citara a una reunión entre Vázquez y Pierluisi con el liderado de la Palma para discutir el rumbo que lleva la campaña primarista. Este encuentro, sin embargo, no tiene una fecha estipulada, según indicó un informante de Primera Hora.

Por otro lado, Dávila rechazó que la respuesta del gobierno a la emergencia causada por los terremotos en el área suroeste del país haya perjudicado la campaña a la gobernación de Vázquez.

Alegó que la gobernadora “ha sacrificado su campaña a la gobernación para seguir enfocada en la emergencia”.

“Yo creo que todo lo contrario, la gobernadora ha atendido esta emergencia con la seriedad que exige el pueblo de Puerto Rico. Aquí se manejó mal un almacén que tenía unos suministros. La persona responsable de ese almacén ya no está en la administración de Wanda Vázquez”, puntualizó.