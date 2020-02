Un audio, en el que se escucha a la gobernadora Wanda Vázquez reclamar a miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) ser quienes la atacan, está corriendo desde anoche a través de las redes sociales.

En la grabación, Vázquez asegura que los ataques en su contra ocurren a pesar de que ella ha abierto la puerta a un triunfo de la colectividad en noviembre de 2020.

“Si las elecciones fueran hoy, el PNP ganaba, porque yo le traje a este partido, en cinco meses, la oportunidad de ganar las elecciones, pero cuando vamos a la calle, ¿quiénes me están atacando a mí? Son ustedes mismos, no es más nadie. Yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí”, dijo la gobernadora.

Versiones de prensa apuntan a que las expresiones fueron grabadas durante la reunión de Vázquez con legisladores de esa colectividad.

Exclusiva 🚨🚨🚨🚨 a #LaSinObra la grabaron culpando al PNP de que la están atacando cuando ella en 5 meses le dio la esperanza al PNP de ganar las elecciones. ¡Que descarada! #LaGobe #MechaCorta #Nosirve pic.twitter.com/eerJTdieAf — ♏️aveRR (@maver23) February 4, 2020

Se le solicitó una reacción a La Fortaleza sobre el audio, pero al momento no ha habido respuesta.

Vázquez asumió la gobernación en agosto pasado por disposición constitucional, luego de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en medio de masivas protestas tras la divulgación de un chat con comentarios que incluyen posible comisión de delitos. De hecho, la Oficina del Fiscal Especial Independiente encamina la pesquisa al respecto.

Vázquez se enfrentará en primarias por la candidatura a la gobernación del PNP 2020 al también exsecretario de Justicia, Pedro Pierluisi.