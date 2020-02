Las primarias a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) solo serán disputadas entre la gobernadora Wanda Vázquez y el excomisionado residente Pedro Pierluisi, luego de que los otros dos aspirantes que habían mostrado interés en el cargo no entregaran ayer ni uno solo de los 4,000 endosos que tenían que presentar.

Según informó el comisionado electoral de la Palma, Juan Guzmán, los candidatos que se quedaron fuera de la papeleta fueron el cartero de Santa Isabel, Eduardo De Jesús, así como la doctora Sally Priestrer Sepúlveda.

“La realidad es que de ellos no vi ninguna comunicación en ningún sitio (en la que dijeran que retiraban su candidatura). Ellos, simplemente, no completaron los endosos, así que se descalifican como aspirantes a la gobernación, así que el PNP tendría solo dos aspirantes”, informó el abogado en entrevista telefónica con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Estos fueron los dos aspirantes de la Palma más importantes que ayer no cumplieron con el plazo de entregar la mitad de los 8,000 endosos que se requieren por ley para que puedan aspirar a un cargo.

Tras ser contactado por este diario para conocer las razones por las que no entregó ni un endoso, De Jesús alegó que la persona que se suponía iba a entregar sus documentos tuvo un percance en su vehículo y no pudo llegar a tiempo a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey.

“La persona que llevaba los endosos míos tuvo un percance y no logró llegar a tiempo. Estamos hablando de 5,000 endosos que se debía entregar. No me hubiera quedado corto, porque iban 1,000 de más. El resto se entregaba el 15 de febrero (fecha para entregar la totalidad de los endosos)”, expuso el cartero en entrevista telefónica.

Señaló que su abogado le hizo un afidávit, la cual se entregó a la CEE para explicar lo sucedido. Indicó que, si no le permiten entregar los endosos, continuaría su campaña para que sus seguidores escriban su nombre en la columna de nominación directa durante las primarias del próximo 7 de junio.

“No me siento frustrado porque en esto de las primarias va a haber una columna de nominación directa”, afirmó.

Entretanto, la doctora Priestrer Sepúlveda, quien ha destacado que por dos años trabajó en el diseño del Plan para Puerto Rico de Ricardo Rosselló, no pudo ser contactada por este diario para conocer lo sucedido con su candidatura. Esta tampoco escribió ningún mensaje en las redes sociales en la que explique qué sucedió.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el comisionado electoral del PNP informó que los candidatos a alcaldes de Comerio, Hatillo y Rincón, Dennis Iván Agosto Vázquez, Alex Joel Torres Guzmán y Josué Carlos Moreno Rivera, respectivamente, no tenían que cumplir con el requisito de recogido de endosos porque no enfrentarán primarias. Se espera que en los próximos días estos sean certificados como candidatos oficiales del PNP en estos pueblos.

De los aspirantes a alcaldes, no lograron cumplir con los endosos Jeremías Andino González de Canóvanas, Minerva Arvelo Santiago de Moca, Willer Vélez Quiñones de Peñuelas, así como José A. Rodríguez Robles de San Juan. No obstante, en estos pueblos quedaron más candidatos, por lo que estas salidas no provocan que las primarias queden sin efecto.

Los otros candidatos del PNP que no cumplieron con los requisitos de endosos fueron los aspirantes a legisladores Eugenio Matías Pérez, Mercedes Gauthier, Andrés Antonio Escobar Martinez, Marilú Velázquez Martinez, Jesús Manuel Rijos Rodríguez, Rafael Zambrana Irizarry y Jorge Adalberto Arroyo Fernández.