Tras una denuncia de legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), el director de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits), Enrique Volckers Nin, rechazó este miércoles haber estado asociado con un ingeniero que creó una empresa a los pocos días de que el gobernador Pedro Pierluisi lo nombrara al cargo y que obtuvo un contrato de cuatro meses por $896,300 en la agencia.

“Esta persona no es socio y no ha sido socio mío ni empleado mío en ningún momento”, estipuló Valckers Nin en entrevista con Primera Hora.

La expresión la hizo al responder a las denuncias realizadas por el secretario del PPD, el representante Ramón Luis Cruz Burgos, así como la senadora Marially González, y el representante Domingo Torres, en una conferencia de prensa.

Se le cuestionó la razón por la que la foto del ingeniero Juan Manuel Aguiar González aparecía en un portal cibernético de su antigua empresa, Tres Pisos. Fue entonces que alegó que en el 2019 agrupó a un grupo de expertos en el campo de sistemas de información para intentar lograr un contrato con la Compañía de Turismo. Señaló que el acuerdo que tenían se acabó, ya que “no ocurrió ninguna contratación”.

Organigrama de la empresa Tres Pisos.

Más allá de aclarar este supuesto intento de asociarse, Volkers Nin defendió el que Aguiar González labore actualmente en Prits. Alegó que por el servicio que le brinda la empresa del ingeniero, llamada CODE DOG Technology Group, LLC, le hubiese costado con otra corporación reconocida unos $5 millones al gobierno y la espera de dos años por resultados.

También indicó que, antes de contratarlo, se evaluaron 19 empresas. Estipuló que la de Aguiar González tenía la mejor plantilla de profesionales para establecer el sistema IDEAL en el gobierno. Esta plataforma permitiría al ciudadano tener accesible todos los certificados y permisos que otorga el gobierno en un solo sistema.

“No es el contrato más cuantioso, ni el primer contrato (de Prits)”, añadió Volckers Nin, al establecer que el contrato más cuantioso de la agencia es con Microsoft.

El funcionario no pudo aclarar, sin embargo, por qué razón la empresa CODE DOG se inscribió en el Departamento de Estado a días de que fuese nombrado. Específicamente, Volkers Nin fue nombrado por Pierluisi el 10 de diciembre y el 13 de diciembre a las 12:13 de la madrugada se creó la empresa, según consta del récord periodístico y del registro de corporaciones del Departamento de Estado.

El funcionario pasó, entonces, a establecer que Aguiar González lleva 30 años en el campo de informática, así como que trabajó en un importante proyecto del Banco Santander y en la Lotería Electrónica bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

Aludió a que “cualquier empresa puede validar el profesionalismo” del ingeniero.

Luego, afirmó que “yo conozco a medio Puerto Rico que trabaja en tecnología”, pues lleva 25 años en el campo.

Otro aspecto que también Volckers Nin defendió es que la empresa CODE DOG es “ágil” y que trabaja junto al equipo de Prits para lograr tener el servicio IDEAL en los próximos dos meses.

“Lleva muchos años en esta industria. No es que yo lo saqué mágicamente. Es una persona probada”, insistió.

Añadió que está consciente de que “estamos siendo mirados con la lupa del pasado. Pero, esta persona no se levantó un día para crear una compañía para licitar en el gobierno”.

Del mismo modo, Volkers Nin aceptó que contrató a Michelle Cabiya, quien también aparece en la misma foto del alegado proyecto fallido de Turismo. Indicó que es una de tres manejadoras de proyecto que se contrataron para el proyecto IDEAL.

El funcionario dijo estar dispuesto a entregar toda la información solicitada por la Legislatura, así como a responder a los referidos que se le hicieron al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor por estas controvertibles contrataciones.

Sin embargo, reiteró que “aquí no hay nada ilegal, aquí no hay nada escondido, aquí no hay nada erróneo”.