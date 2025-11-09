La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, informó que el Senado de los Estados Unidos logró un acuerdo bipartita preliminar para reabrir el gobierno hasta el 30 de enero de 2026.

Este acuerdo inicial deberá ser aprobado por el Senado, donde el primer voto procesal requiere 60 votos, y luego por la Cámara de Representantes. La expectativa es que se evalúe esta misma semana, detalló Boffelli.

“Aunque algunos opten por proponer soluciones fragmentadas, la única manera de asegurarnos que todos los programas federales sean financiados, que los vuelos y aeropuertos no sean impactados y que los empleados federales reciban sus salarios es reabriendo el gobierno. Estamos optimistas ante este acuerdo preliminar al que ambos partidos han llegado y que debe contar con suficiente apoyo para ser aprobado. Además de reabrir el gobierno hasta el 30 de enero, la propuesta incluye tres medidas de asignaciones que financiarían por el resto del año fiscal 2026 al Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos del Veterano, proyectos de construcciones militares y al Congreso”, indicó la directora de PRFAA.

PUBLICIDAD

Boffelli recordó que la Ley de Asignaciones de Agricultura financia programas críticos para las familias en Puerto Rico, incluyendo $2,978,891,000 para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN); $8.2 mil millones para el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés); y $37.8 mil millones para Programas de Nutrición Infantil, incluyendo $18.69 mil millones para el programa de almuerzos escolares y $4.01 mil millones para el programa de Transferencias Electrónicas de Beneficios de Verano (conocido como Summer EBT, en inglés).

La segunda medida que se aprobaría seria la Ley de Asignaciones de Construcciones Militares, Asuntos de Veteranos y Agencias Relacionadas, cuyas versiones se habían aprobado por separado en la Cámara de Representantes y el Senado. Esta medida proporciona $19.7 mil millones para proyectos de construcción de vivienda, infraestructura e instalaciones militares, incluyendo $155 millones para reemplazar la escuela Ramey en Aguadilla.

“Este proyecto había sido previamente autorizado en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) del Año Fiscal 2018, un esfuerzo liderado por la gobernadora Jenniffer González Colón en el Congreso, quien igualmente logró extender la autorización para dicho proyecto a través del NDAA del Año Fiscal 2024. Además, provee un mayor financiamiento de aproximadamente $380 mil millones para nuestros veteranos, incluyendo $115.1 mil millones para la atención médica y salud mental, $263.7 mil millones en beneficios mandatorios, y $1.4 mil millones para la construcción de hospitales y cementerios”, indicó Boffelli.

Finalmente, el acuerdo también incluye la Ley de Asignaciones de la Rama Legislativa, que provee $7 mil millones en fondos para las oficinas tanto en Cámara como en Senado, así como las agencias que dan apoyo a las operaciones congresionales.

“Esta propuesta representa un primer paso a que se concrete el resto de las negociaciones sobre los otros nueve proyectos de asignaciones que quedarían pendientes. Desde inicios de este proceso presupuestario federal nos hemos enfocado en hacer el trabajo y proteger todos los programas que impactan a Puerto Rico y de los cuales, hasta este momento no han sufrido recortes, en contraste con lo que se ha reseñado. A medida que avanza el proceso legislativo seguiremos enfocados en que esto se mantenga”, concluyó Boffelli.