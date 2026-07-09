El lío entre el municipio de Camuy y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) escaló hoy, jueves, cuando el alcalde, Gabriel “Gaby” Hernández, informó la cancelación de la sexta edición del Camuy Summer Fest, tras la determinación de la agencia de paralizar las obras de reconstrucción en la zona turística de Peñón Brusi. Además, anunció que el municipio acudirá a los tribunales para defender la legalidad del proyecto.

El ejecutivo municipal había cuestionado desde la pasada semana la determinación del DRNA al afirmar que el proyecto contaba con los permisos necesarios para la obra y tildar de arbitraria la decisión de la agencia, liderada por Waldemar Quiles.

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Según Hernández, la orden de paralización impidió que la empresa contratista culminara los trabajos, por lo que el área recreativa no estaría en condiciones para celebrar el evento.

La Administración Municipal de Camuy indicó en un comunicado de prensa que la cancelación del evento tendrá un impacto económico estimado de sobre $500,000 para la economía local. Según el municipio, esos ingresos se generan tradicionalmente mediante el consumo en restaurantes, sports bars, cafeterías, brunches, panaderías, comercios al detal y otros pequeños y medianos negocios.

“Le demostramos al DRNA que el proyecto cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarias. Sin embargo, la actitud arbitraria e intransigente de dos Vigilantes de Recursos Naturales, y su insistencia en alegar que el proyecto no contaba con la aprobación de las agencias pertinentes, hoy priva al pueblo de disfrutar de una iniciativa que los camuyanos esperan cada año“, expresó Hernández.

Asimismo, el alcalde sostuvo que la suspensión del festival afectará a más de 100 alojamientos a corto plazo distribuidos en Camuy, además de reducir el flujo de visitantes que llega al municipio durante la temporada de verano.

“Con esta acción afectan directamente a nuestros artesanos, comerciantes, restaurantes y demás pequeños negocios, que dejarán de recibir miles de dólares en ingresos. Han detenido el desarrollo de un proyecto y han provocado un duro golpe a la economía de nuestro municipio”, agregó.

El municipio destacó que, durante los pasados cinco años, el Camuy Summer Fest reunió actividades deportivas, culturales y familiares, incluyendo competencias de voleibol de playa, baloncesto 3x3, beach tennis, pickleball y dominó, además de la participación de artistas, artesanos y comerciantes locales.