La mujer de 78 años que ganó la atención pública por su lucha por permanecer en su humilde hogar frente a una playa en Aguadilla, pese a que un juez el tribunal sostenía una orden de desalojo en su contra, formalizó este viernes un contrato con el Departamento de la Vivienda que le hace dueña, junto a su familia, de unos solares en el barrio Playuela para que puedan construir su hogar y reubicarse.

El anuncio lo hizo la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, junto a doña Ramona Cruz Sanabria, su esposo Don Jacobo Pérez y los hermanos Margot y Geño Cruz Sanabria.

“Mediante este documento, se les concede el derecho a utilizar los solares 1 y 1A, ubicados en el sector Ramos Soto del barrio Playuela, para construir en ellos la residencia de Doña Ramona y su esposo, así como la de sus hermanos, respectivamente. Desde que la familia aceptó el Solar que el Departamento de la Vivienda puso a su disposición, nos hemos mantenido en constante comunicación, para explicarles todos los procesos, incluyendo la agrimensura que se realizó a finales del mes de enero”, destacó Pérez Peña en comunicado de prensa.

La secretaria explicó que una vez se construyan las estructuras y cuenten con los servicios de agua y energía eléctrica, según establecido en Ley, se les otorgará su título de propiedad.

“Nuestro compromiso continúa firme en apoyar a esta familia en cada paso hasta que se complete la construcción de las viviendas y posteriormente se le otorguen sus títulos de propiedad. Para la Gobernadora Jenniffer González Colón y su administración es prioridad que nuestros adultos mayores tengan calidad de vida y sean tratados con amor y respeto”, explicó.

El alcalde Julio Roldán Concepción acompañó a la secretaria durante el momento de la firma del contrato de usufructo y se comprometió a continuar trabajando en equipo para apoyar a esta familia.

“Nuestro compromiso con el bienestar de esta familia se remonta al año 2023 y continúa inquebrantable en este momento. Estamos seguros que la unión de voluntades y compromiso de los gobiernos municipales y estatales lograrán de una vez y por toda la estabilidad física y emocional de esta familia”, expresó el ejecutivo municipal.

La situación de la familia de Doña Ramona Cruz en Aguadilla ha provocado un mar de reacciones ante la crisis que enfrenta tras el Tribunal de Primera Instancia proceder con la orden de desalojo del lugar. De acuerdo con El Nuevo Día, por tratarse de una adulta mayor, “el Tribunal dio hasta el 10 de febrero para que el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada coordinen con los alguaciles el desalojo”, según detalla el medio.

El conflicto legal comenzó en 1993, cuando la empresa Playa India reclamó la titularidad del terreno donde la familia y pasadas generaciones han vivido por alrededor de 140 años. La sentencia favoreció a la empresa en 1997, pero el desahucio no se solicitó nuevamente hasta el 2018, lo que se concedió en 2023.