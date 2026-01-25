El reconocido productor Raphy Pina se ha mantenido enfático en su interés de brindar ayuda económica, así como en la de otras gestiones, en el caso de desalojo de la familia de Ramona Cruz en Playuela, en Aguadilla. Desde que hizo público su objetivo la semana pasada, diversos artistas se han sumado a la intención de colaborar en el proceso, entre los que se incluyen Arcángel, Ñengo Flow, Wisin y Kany García.

En un video que publicó el viernes, reiteró su iniciativa de contribuir a una dinámica que le brinde serenidad a la mujer de 78 años, independientemente de que sea forzada a mudarse, o que logre permanecer en el espacio costero en el que ha vivido por toda una vida.

“Si es un sitio que era de cuatro cuartos, pues vamos a buscar un lugar cercano de cuatro cuartos con sus aires acondicionados”, expuso dentro de su propósito por ayudar. El empresario aclaró, además, que se enteró sobre la situación a través de una publicación de la cuenta Molusco TV en Instagram.

De paso, Pina aclaró que “yo no soy el que estoy organizando esto, para que sepan, yo alcé la mano como voluntario”, y agregó que “esto es un proceso un poquito complicado que deben haber abogados y organizadores y personas que velen ese dinero, que sea justo lo que la señora desea hasta el final”, manifestó en cuanto a la rigurosidad que contempla sobre la iniciativa para que ha logrado miles en donativos.

“Ya levantamos sobre $75 mil, solamente de un post que se puso y de un texto que salió de mi corazón, diciendo ‘doy $10 (mil)’. ‘La Maravilla’, Arcángel, que te doy las gracias, porque tú sabes cómo es esto de ayudar a los viejos, son $10 (mil) más”, detalló, y agregó que figuras como Ñengo Flow, Wisin, Tito El Bambino y Santiago Matías, conocido como Alofoke, se motivaron a contribuir.

El empresario enfatizó la determinación de velar por que Ramona Cruz reciba asistencia de la manera que necesite. “Si hay que pintar, se la vamos a ir a pintar, y si hay que conseguir un carrito, se le consigue un carrito. Pero, señora, no llore”, dijo en el clip visual. A su vez, manifestó que ella no estará sola en este proceso. “Ahora usted va a estar mejor y más linda y más bonita, ¿ok? Dios me la bendiga”, puntualizó.

El mensaje escrito que acompaña la publicación enfatiza su intención. “Sabemos que has luchado mucho, pero queremos ofrecerte un nuevo comienzo. A veces, soltar un lugar no es perder, es ganar paz y nuevas amistades. Juntos nos aseguraremos de que tengas un nuevo hogar y un ambiente donde disfrutar. Aquí estamos, para que este cambio sea una nueva etapa de tranquilidad”, escribió.

Desde la semana pasada, la situación de la familia de Ramona Cruz en Aguadilla ha provocado un mar de reacciones ante la crisis que enfrenta tras el Tribunal de Primera Instancia proceder con la orden de desalojo del lugar. De acuerdo con El Nuevo Día, por tratarse de una adulta mayor, “el Tribunal dio hasta el 10 de febrero para que el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada coordinen con los alguaciles el desalojo”, según detalla el medio.

El conflicto legal comenzó en 1993, cuando la empresa Playa India reclamó la titularidad del terreno donde la familia y pasadas generaciones han vivido por alrededor de 140 años. La sentencia favoreció a la empresa en 1997, pero el desahucio no se solicitó nuevamente hasta el 2018, lo que se concedió en 2023.