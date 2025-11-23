La cantante dominicana Natti Natasha compartió a través de las redes sociales su felicidad por disfrutar del amor y la salud de sus hijas, Vida Isabelle y Dominique Isabelle. La publicación se da luego de que trascendiera que la menor, quien nació el 1 de noviembre, atravesó un cuadro médico delicado como resultado de un virus, del que logró recuperarse.

“Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor. Viviendo un proceso hermoso y lleno de plenitud… disfrutando cada segundo con mis dos tesoros”, escribió la galardonara artista y pareja del productor Raphy Pina en una publicación que la muestra con la bebé en brazos y también acompañada de Vida Isabelle, quien nació el 22 de mayo de 2021.

La publicación cuenta con el tema “Cuando las traje aquí”, que estrenó en septiembre y que la intérprete dedica a sus retoños.

“Nuestra bebé llegó con una fuerza increíble. Pasó por un momentito delicado, pero gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una Princesa”, agradeció. “A veces la vida te detiene para recordarte lo verdaderamente importante: la voluntad de Dios, la familia y esos milagros que Él pone en tu camino”, agregó, y dedicó unas palabras para expresar cuánto atesora el apoyo del público.

“Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Los llevo presentes, aunque esté calladita… yo también los pienso. Feliz Domingo”.

En su interés de compartir con el público instancias de su entorno familiar, el 28 de septiembre la pareja celebró un “baby shower” en The Mall of San Juan como agradecimiento por las muestras de cariño de sus seguidores. Semanas después, estrenó “1 de noviembre”, tema inspirado en el nacimiento de Dominique Isabelle.