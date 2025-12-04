“Yo no estoy en guerra con Ramon ni con nadie”.

Con la franqueza que lo caracteriza, el productor musical Raphy Pina volvió a utilizar sus redes sociales para expresarse, esta vez con un extenso mensaje, luego del pleito legal reciente en que el artista urbano Daddy Yankee lo señala por un supuesto esquema para apropiarse ilegalmente de las regalías y remuneraciones editoriales de varias de sus canciones y de otros intérpretes. Según el documento, la práctica ocurrió por más de una década.

Pina comenzó su mensaje estableciendo que el astro urbano Daddy Yankee siempre gozará de respeto como artista. De paso, expuso el tiempo en que, más allá de una relación laboral, vivieron momentos de amistad.

“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad.

Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones”, expresa el mensaje que Pina acompañó con imágenes que incluyen a la exesposa del reguetonero, Mireddys González, de los tiempos en que trabajaron juntos. También, de vivencias desde la década de los noventa, y de diversos logros profesionales.

“Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto.

Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar.

Pero Ramón Ayala es otra historia…

la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos.

Dice exactamente quién fui en su carrera.

productor, socio, manejador, estratega, amigo

Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios”, prosiguió en el post, que entre los “me gusta”, incluye a Jessaelys, hija del famoso intérprete urbano.

“Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye,

no inventa,

no calumnia,

ni pone en riesgo a FAMILIAS que nunca le han fallado”, afirmó en el escrito.

“Yo no estoy en guerra con Ramon ni con nadie

Yo ya pasé mi proceso .

Sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa:

Mi familia y la verdad”, sostuvo, discurso que continuamente expresa en sus redes sociales al hacer referencia a su relación de pareja con la galardonada cantante Natti Natasha, y sus hijas en común, Vida Isabelle y Dominique Isabelle. También, de los momentos junto a sus otros tres hijos, Monty (Rafael) y Chingui (Antonio) y Mia, de relaciones anteriores.

“Pero tampoco voy a permitir que manipulen la historia .

Lo que se hizo junto está documentado.

Lo que se construyó está certificado.

Y la verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola”, aseveró.

“Aún hay tiempo de hacer lo correcto.

Siempre se lo dije y lo repito:

una llamada sincera con Mireddys,

dos personas que compartieron 30 años de vida,

puede resolver lo que otros están complicando.

Lo que ustedes construyeron es tan grande,

que no lo gastan ni sus tataranietos”, expuso, insinuando el caudal económico que lograron.

“No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló.

No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres.

Yo sigo en paz…

pero firme.

Porque la historia no se borra,

y menos cuando está escrita con trabajo, sacrificio y verdad. Att. Rafael Pina Nieves”, firmó.

Por otro lado, el productor musical compartió ayer una publicación en la que reiteró el valor que da a vivir momentos en familia en esta etapa de su vida. “En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa”, escribió en una publicación que acompañó con una imagen de su pareja y su pequeña Dominique Isabelle, quien nació en noviembre.

En el pleito legal reciente, Ramón Ayala incluye a Mireddys González y a los abogados Edwin Prado y Andrés Coll. Además de un juicio por jurado, Daddy Yankee y su empresa, Los Cangri, Inc., piden que se les conceda una compensación “no menor de $3,000,000″, junto con los costos del pleito, honorarios razonables de representación legal.

Por otro lado, en esta semana trascendió que el productor musical, quien reside en Miami, Florida, desea mudarse a Puerto Rico, petición que se expuso en una “moción de cumplimiento” que presentó el oficial de probatoria, Emmanuel Maldonado.