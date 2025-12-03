El productor musical Raphy Pina reiteró a través de las redes sociales que la prioridad en asuntos de atención en estos momentos es la familia.

El empresario compartió en sus redes sociales una imagen que muestra a su pareja, la galardonada intérprete Natti Natasha, dormida mientras abraza a la pequeña Dominique Isabelle, quien nació el 1 de noviembre. El mensaje establece una vez más cuánto valora momentos como este, y su enfoque en los asuntos en familia.

“Entrar al cuarto y verlas rendidas…con ese rostro naturalmente bello que no necesita pestañas ni maquillaje artístico , sosteniendo en su pecho a nuestra bebé de apenas un mes, mientras su camisa guarda los rastros reales de la rutina que vivimos, amanecidas, gases, desvelos y el verdadero brillo que solo entiende el corazón de una madre”, escribió en la publicación que compartió.

“En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa”, agregó Pina.

“Verlas dormir así , me recordó lo que Dios siempre pone frente a mí: lo que realmente importa”, agregó. “No es una foto. Es un suspiro, una oración, un instante que guardo como tesoro. Razón para seguir firme y conectado a esta bendición”, culminó el escrito.

Si bien no hizo referencia a situación alguna, el fin de semana salió a relucir el pleito legal en que el artista urbano Daddy Yankee lo demanda por un supuesto esquema para apropiarse ilegalmente, por más de una década, de las regalías y remuneraciones editoriales de decenas de sus canciones y de otros intérpretes. En la demanda figuran, además, la exesposa del cantante, Mireddys González, y los abogados Edwin Prado y Andrés Coll.

Además de un juicio por jurado, Daddy Yankee y su empresa, Los Cangri, Inc., solicitan en su demanda reciente que se les conceda una compensación “no menor de $3,000,000″, junto con los costos del pleito, honorarios razonables de representación legal, dado que alegan que dicho esquema ha generado pérdida de regalías acumuladas por años, reducción de porcentajes editoriales, daños económicos continuos por registros falsos aún activos y costos administrativos adicionales para corregir los récords oficiales.

Pina, padre de Vida Isabelle y Dominique Isabelle, producto de su unión con la artista dominicana, también es papá de Monty (Rafael), Chingui (Antonio) y Mia.