Los $9,850,000 destinados para mejoras al Mayagüez Medical Center y que fueron la piedra de tropiezo para varios funcionarios acusados de desviarlos, permanecen en una cuenta bancaria sin invertirse.

Según se reveló esta mañana en la vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, la totalidad de estos fondos permanecen en una cuenta del Banco Popular.

En la vista, convocada para responder a la Resolución de la Cámara 41, se estableció que estos fondos provienen de tres resoluciones conjuntas legislativas, de 2012, 2014 y 2015.

PUBLICIDAD

En 2012, se asignaron $10 millones, pero el municipio únicamente recibió $2,250,000. Lo mismo sucedió en 2015, cuando solo se recibieron $3.6 millones de los $4 millones asignados de la Resolución Conjunta 63.

La única asignación en la que se entregó la totalidad del dinero fue de la Resolución Conjunta 46, en 2014, cuando se destinaron $4 millones de fondos legislativos.

“Se quedó corta de $400,000 de lo que dice la ley. Eso nos va a corresponder a nosotros hacer la gestión”, puntualizó Rodríguez Aguiló.

“La intención mía como presidente de esta Comisión y como representante es que (ese dinero) se queden en Mayagüez para atender los temas de salud en Mayagüez y en toda la zona oeste. Ese es mi norte”, agregó el representante por acumulación novoprogresista.

“(El dinero) no puede seguir en una cuenta de banco. Hay que ponerlos a trabajar en favor de la gente”, agregó.

De acuerdo al alcalde mayagüezano, Jorge L. Ramos Ruiz, quien fue citado bajo apercibimiento de desacato, se recurrirá al personal médico para que expresen cuáles son sus necesidades más apremiantes para que el hospital opere óptimamente. Entre las primeras inversiones que se harían estaría reclutar más personal y especialistas.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló. ( Suministrada )

“El gran problema que hemos enfrentado es poder tener los profesionales”, confesó el funcionario al citar al pasado secretario de Salud, Carlos Mellado López, quien en una ponencia de 2023 recalcó que en la institución falta personal quirúrgico, enfermeros, educación para conceptos de trauma, equipos sofisticados para que el Centro de Trauma funcione, protocolos y mayor interés en desarrollar un área de medicina sofisticada y de vanguardia, entre otros aspectos.

PUBLICIDAD

Además de estos $9,850,000, Ramos Ruiz anunció que recibirán una inyección de aproximadamente $30 millones para demoler el antiguo edificio de las enfermeras y, en su lugar, construir oficinas para especialistas.

Este dinero proviene de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT, en inglés) y de una inversión privada no especificada. Ramos Ruiz auguró que la demolición y construcción podría comenzar a mediados de este año, por lo que el proyecto culminaría en cerca de dos años.

“Lo que buscamos es no seguir con la misma receta como tenemos hasta ahora, sino brindarles un espacio que puedan tener su edificio allí”, recalcó el alcalde.

Los infames $9,850,000

Con relación a estos fondos, siete funcionarios, incluyendo al exalcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez, fueron acusados por presuntamente desviar este dinero. En junio del año pasado, Rodríguez fue sentenciado a tres años de probatoria por cargos de negligencia en el cumplimiento del deber.

Semanas antes de que Rodríguez admitiera su culpa, la Oficina del Contralor develó un informe, de 43 páginas, que cubrió el período del 1 de julio de 2017 al 28 de febrero de 2023, detallando nueve hallazgos sobre la operación de la empresa municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), involucrada en el caso.

Entre los señalamientos, se indicó que el Municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia, mientras que los auditores de la Contraloría no pudieron identificar el paradero de una transferencia de $606,000 a un banco de España, a manera de préstamo a MEDI de parte de una entidad privada que no fue identificada, con el propósito de obtener una línea de crédito por 500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032.

PUBLICIDAD

La Contraloría añadió que la Junta de Directores de MEDI no ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los 500 millones de euros, que, posteriormente, fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres, Inglaterra.

Asimismo, los auditores encontraron que otras 71 transferencias, por $383,000, carecían de información que justificara su utilidad y beneficio, entre estas, las realizadas a una compañía de programación para computadoras en Nueva York, a beneficiarios con domicilios en España y un banco en Turquía.

Niegan la residencia para médicos cirujanos

Pese a la necesidad de la institución de personal médico, el gobierno federal le denegó la solicitud de una residencia para médicos cirujanos.

Acorde al alcalde, la razón por la que se rechazó la solicitud fue por la escasez de médicos especialistas en el oeste, redundando en el problema preexistente.

“Una vez más queda demostrado que la falta de los médicos es lo que está limitando que se pueda desarrollar allí un Centro de Trauma. Eso no significa que no se van a continuar los esfuerzos. No es escasez en el área oeste, es escasez en Puerto Rico. Esa debe ser la noticia, que no tenemos estos especialistas que puedan moverse a través de toda la Isla para poder atender los casos que estamos enfrentando”, opinó Ramos Ruiz, al mencionar que el 91% de pacientes de trauma son atendidos allí.

Para indagar sobre qué provocó esa denegación, la Comisión de Salud citará al secretario de Salud, Víctor Ramos, a una vista que se celebrará el próximo 25 de febrero.

PUBLICIDAD

Se caldean los ánimos

La vista no estuvo exenta de tensiones entre los legisladores. Cuando apenas comenzaba, Rodríguez Aguiló exigió a los deponentes a entregar la certificación original de dónde están los $9,850,000, pues el documento entregado hoy era una copia.

Ante esto, el representante Héctor Ferrer Santiago levantó bandera, ya que consideró que el documento satisfacía por incluir toda la información solicitada.

Luego, cuando Rodríguez Aguiló solicitó evidencia del dinero que provendrá del CDBG-MIT, Ferrer Santiago exigió que se le hiciera la petición al Departamento de Vivienda, por ser un programa de esa agencia. Así, según el legislador, habría trato “igual a todo el mundo”.

Rodríguez Aguiló, sin embargo, calificó su interjección como un “espectáculo”.

“Mire representante, déjame decirle algo. En esta comisión estamos atendiendo al alcalde y queremos atender la salud de Mayagüez y de toda la zona oeste, porque no es la gente de Mayagüez (solamente), es de toda (la zona oeste). Si usted se cree que va a venir a esta comisión con el espectáculo, pues lo va a hacer solo. Yo no le voy a hacer caso. Lo voy a ignorar, representante, porque usted está en un carril equivocado. Está en un carril equivocado”, sostuvo al no reconocer los comentarios del representante.

“Se está refiriendo a mí y usted acaba de indicarle al señor alcalde que le entregue una información que no es original, porque es del Departamento de la Vivienda, cuando él le entregó una copia de una certificación del municipio, usted no se lo aceptó”, respondió Ferrer Santiago.

PUBLICIDAD

“Le dijo que tenía que ser otro documento. Pues, de la misma manera que usted le está requiriendo al alcalde unas cosas, se la debe requerir al Departamento de la Vivienda y debe ser igual a todo el mundo el trato y eso es lo que estoy planteando. Si el trato va a ser de una forma, tiene que ser igual para todo el mundo”, continuó el popular.

“¿Ya?”, cuestionó Rodríguez Aguiló.

“Sí, ya”, aceptó Ferrer Santiago.

“No ha lugar”, tronó Rodríguez Aguiló.