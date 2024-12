El secretario interino de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Roberto Méndez Martínez, lanzó este miércoles, durante las vistas de transición, una propuesta para intentar detener el creciente problema de animales exóticos que se registra en la Isla.

Según señaló, la propuesta surgió de los mismos oficiales del Cuerpo de Vigilantes. Pero, no ha sido ejecutada. Se trata de “robustecer el grupo de Vida Silvestre del Cuerpo (de Vigilantes), idealmente, tener dos vigilantes por región, que son siete regiones del DRNA, para que estos vigilantes realicen visitas aleatorias a los ‘pet shops’, a las ferias de animales, que fiscalicen los permisos otorgados que ostentan, ya sean el comercio o individuos para tener este tipo de animales que no son nativos de Puerto Rico, muchos de ellos exóticos, y también monitoreen la venta de animales online, que en Puerto Rico está ocurriendo mucho”.

PUBLICIDAD

“Hay que monitorear la importación y exportación en los muelles y en los aeropuertos y hay que establecer enlaces con el correo, tanto privado como doméstico. ¿Por qué? Porque sabemos, de conocimiento general de Puerto Rico, que tenemos ahora mismo una situación crítica con especies invasoras pitón reticulada, boa constrictor, caimanes y ayer fue mediático de un mono en Moca. Así que esto es importante”, añadió.

El secretario interino comentó que la agencia ya tiene reglamentos y protocolos para atender el problema. Pero, se debe reforzar en la ejecución.

20 Fotos El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) especificó que las especies exóticas invasoras son un problema serio, pues ocasionan impactos negativos a la diversidad biológica de la Isla.

La otra recomendación que lanzó a la próxima administración de Jenniffer González fue implementar “un programa de recompensa o de incentivo para que los mismos cazadores sean los que vayan y recojan las especies y expandir la plantilla de los recursos que tenemos para atender esta situación”.

Tras esta propuesta, la representante del equipo de transición de González, Tere Riera, manifestó que “a mí me pueden ofrecer $100,000 y yo no me voy a poner a coger ninguna culebra”.

Sin empleados

Otros temas que salieron a relucir en la vista de transición fue la falta de personal. Pero, el secretario interino comentó que muchas de las áreas han sido atendidas mediante contratos, así como acuerdos con municipios, academia y entidades sin fines de lucro.

Según reveló, la agencia tiene 1,181 empleados y 879 plazas vacantes.

Comentó que los puestos vacantes son de personal de difícil reclutamiento, como químicos, biólogos, agrimensores e ingenieros.

“Es lo que está pasando, prefieren ir a ciertos tipos de industrias que aceptar un salario más estable, más longevo, pero mucho menor del que podrían conseguir en la industria privada”, soltó.

PUBLICIDAD

Añadió que “el Departamento se nutre de muchos especialistas, de mucha profesión técnica, que competimos con el resto de las industrias que hay en Puerto Rico. O sea, que hay que evaluar la estructura del Departamento para garantizar eficiencia, porque a pesar de que tenemos tantas vacantes, nuestros empleados del Departamento, muchos de ellos tienen tres sombreros, ellos dan la milla extra y son personas, como mencioné al principio, que llevan más de 20 años y muchos más de 30, y no se retiran por el compromiso que tienen con Puerto Rico”.

La recomendación que dio Méndez Martínez fue realizar un “reclutamiento agresivo de talento técnico”.

Se le cuestionó si hay presupuesto para la contratación de los 879 empleados, a lo que aceptó que la agencia solicita una cifra de dinero en su propuesto para lograr esta contratación “y lo que viene de la Junta (de Supervisión Fiscal)” no es el presupuesto suficiente.