La reciente aparición de un varano (uno de los lagartos de mayor tamaño del mundo) en el área este de la Isla, el avistamiento cada vez más frecuente de caimanes no solo en los cuerpos de agua del país, si no en zonas urbanas; al igual que pitones reticuladas, las boas constrictoras, y en ocasiones monos y hasta animales inesperados, levanta una gran interrogante en el público en general: ¿Qué hacer si se tiene un encuentro con un animal exótico, dañino o peligroso?

Aunque la aspiración de las agencias que tienen que ver con la conservación de la fauna y la flora en la Isla es lograr que la introducción y presencia de esos animales sea cada vez menor, la realidad, según explicó el doctor Javier Lugo, profesor de biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado (UPRU), es que muchos de estos animales ya se han establecido en la Isla y debemos aprender a vivir con ellos.

“Lo recomendable (ante la presencia de un animal exótico en el entorno silvestre) es proteger las mascotas, llamar al Cuerpo de Vigilantes y no acercarse”, indicó el profesor, quien añadió que el tratar de eliminar la plaga uno mismo, podría poner en riesgo su salud y la de otras personas, o incluso llevar a hacerle daño por equivocación a una especie protegida.

De otra parte, y aunque consideró que debe evitarse intervenir con cualquier tipo de animal que pueda representar riesgo para el ser humano, Lugo opinó que en dicho caso las personas deben considerar el aspecto legal, biológico y ético antes de proceder a eliminar un animal.

Con ese planteamiento coincidió el teniente Ángel Atienza, director de la División de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes, quien aclaró que, en caso de encontrarse en una situación extrema, la vida y propiedad son primero.

“Si tú estás en un (riesgo de) daño inminente, puedes hacer lo que sea. Debes hacerlo de la mejor forma posible. Por ejemplo, si es un caimán y tu entiendes que está amenazada tu mascota o tu vida, tú lo vas a eliminar. La manera, debe ser un golpe certero en la cabeza, otras personas usan otra manera, pero todo depende de la situación. La vida y propiedad es primero que eso, pero tienes que saber de la manera que lo vas a hacer”, explicó el teniente.

De ser otro el caso, en el que no hay un peligro inmediato o inminente, Atienza recomendó llamar a las autoridades, mantener la distancia del animal y ponerse en resguardo, vigilando siempre hacia donde se dirige o se oculta.

“Si es que te entrampó en un sitio, te encerraste en un sitio con él y no puedes hacer nada, tu haz lo que tengas que hacer para salvar tu vida. Nadie te puede penalizar porque mataste un animal, porque la vida tuya estaba en riesgo. Ahora, recuerda, todo esto se puede llevar más arriba y tú tienes que probarlo fuera de duda”.

El funcionario recordó que hay unidades del Cuerpo de Vigilantes en todas las regiones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en la Isla y que, además, algunos municipios cuentan con personal en las Oficinas de Manejo de Emergencia y en la Policía Municipal, adiestrados para intervenir con animales exóticos.

Sin embargo, aclaró que, si la situación involucra una especie protegida, (como la boa del país, guaraguaos u otros depredadores protegidos por leyes federales) el único personal autorizado para trabajar con esa situación es el del Cuerpo de Vigilantes.

Aclaración: No se permite cazar culebras y animales exóticos

De paso, el vigilante aprovechó para recordar que, aunque el Reglamento para la regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico), se enmendó para incluir a la boa constrictor y a la pitón reticulada como animales dañinos, esto no significa que la cacería de esos animales está autorizada.

“Salió una noticia, diciendo que el DRNA autorizó que se cacen las culebras. Eso no es cierto”, indicó el oficial.

Añadió que cualquier persona que encuentre un animal dañino, lo puede entrampar y destruir, pero debe ser de una forma humanitaria, o ética como mencionó el doctor Lugo.

“No puede usar un rifle, no puede usar un rifle de perdigones, no puede usar un rifle de balas, no puede matarlo a tubazos, no puede cortarlo con un machete porque eso, la ley de maltrato te puede aplicar. Hay una forma, la forma humanitaria de hacerlo, con un tiro de contacto. Tiene que haber un veterinario presente. No es para que la gente le pase por encima con el carro tres o cuatro veces, porque te aplica la ley de maltrato y esa ley. Posiblemente, lo que tú hagas se pueda tipificar como delito grave y te puedas coger la cárcel por matar un animal de una manera inadecuada, aunque sea un animal dañino. La gente tiene que saber lo que hace porque no es que tengas licencia para matar un animal. Y las culebras tampoco”, sostuvo.