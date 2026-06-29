El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantienen activa una investigación para determinar la procedencia de aceites y grasas encontrados en la estación de bombas del sector Loíza Valley, en Canóvanas, situación que mantiene sin servicio de agua potable desde el sábado a comunidades de ese municipio y de Loíza.

Según el secretario del DRNA, el ingeniero Waldemar Quiles, personal técnico de la División de Emergencias Ambientales, junto al Cuerpo de Vigilantes, se encuentra en el área como parte del proceso investigativo.

“Cónsono a la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González, de atender, con premura y en equipo, todo asunto que impacte a la gente, inmediatamente la AAA detectó la presencia de posibles aceites y grasas en su estación de bombas de Canóvanas, despachamos personal especializado de la División de Emergencias Ambientales, asistido por el Cuerpo de Vigilantes, para comenzar la investigación de la procedencia de estos materiales”, expresó Quiles.

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El funcionario indicó además que desde el sábado en la mañana se mantienen en comunicación con la AAA y que el domingo técnicos de la División de Emergencias Ambientales inspeccionaron alrededor de un kilómetro de la cuenca del río Canóvanas.

La AAA informó, por su parte, que ya culminaron las labores de limpieza en la zona afectada y que están a la espera de los resultados de un análisis del agua para determinar si es apta para consumo humano, los cuales podrían estar disponibles durante el mediodía de hoy.

Una vez el agua se considere apta para consumo, comenzará la reapertura del sistema. No se informó cuánto tiempo podría tomar esa reapertura.

“ Agradezco al personal de la Autoridad, a los empleados de la compañía 5 Senses y al equipo del laboratorio EQ Lab por su compromiso y trabajo ininterrumpido para atender esta situación con la mayor prontitud posible, siempre poniendo en primer lugar la salud y seguridad de nuestra gente y trabajando para restablecer el servicio tan pronto las condiciones lo permitan”, dijo el director ejecutivo de la AAA, Luis González.

Como parte de la investigación, el DRNA adelantó que en las próximas horas se presentará un informe preliminar sobre los hallazgos, aunque el proceso no concluirá hasta identificar la fuente exacta de las sustancias encontradas.