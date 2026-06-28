La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la Planta de Filtros Canóvanas (PF Canóvanas) y la Estación de Bombas de Loíza Valley permanecen fuera de operación, luego de detectarse la presencia de una sustancia con apariencia aceitesa en el sistema y de que análisis de laboratorio confirmaran la presencia de aceites y grasas en muestras de agua.

La situación mantiene sin servicio de agua potable a comunidades de Canóvanas y Loíza, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación del sistema.

Según informó el director ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Luis R. González Delgado, a través de declaraciones escritas, como parte de las medidas correctivas se moviliza a la planta la compañía especializada en manejo y limpieza de contaminación ambiental 5 Senses, encargada de realizar las labores de remoción del material identificado en la superficie del agua.

PUBLICIDAD

La AAA indicó además que una vez concluyan los trabajos a la 1:00 de la tarde, se llevará a cabo una nueva toma de muestras de agua para determinar si el sistema cumple con los parámetros de seguridad y calidad establecidos para el consumo.

No obstante, la agencia no ofreció un estimado sobre cuándo podría restablecerse el servicio de agua potable en las comunidades afectadas, aunque reiteró que las operaciones no se reanudarán hasta garantizar que el sistema cumple con los estándares requeridos.

“Reconocemos los inconvenientes que esta situación ha causado entre nuestra gente abonados y el impacto que representa para las familias afectadas que hoy no cuentan con el servicio de agua. Por eso, nuestro equipo operacional trabaja de manera ininterrumpida, con sentido de urgencia y compromiso, para restablecer el servicio lo antes posible”, expresó González Delgado.

“La seguridad y la calidad del agua potable son nuestra prioridad, por lo que no reiniciaremos operaciones hasta tener la certeza de que el sistema cumple con todos los parámetros de limpieza y calidad requeridos”, agregó.

De igual forma, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), junto a técnicos de la AAA, realizará una inspección exploratoria en el área para identificar la posible procedencia del material detectado, mientras la agencia mantiene coordinación con los municipios de Loíza y Canóvanas para la distribución de agua mediante camiones cisterna.

La AAA exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones.