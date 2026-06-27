Luego de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) detectara una sustancia con apariencia a material aceitoso en la toma de aguas crudas de la estación de bombas Loíza Valley, que sirve a Canóvanas y Loíza, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, ordenó la activación de los protocolos de salud pública relacionados con el componente de agua potable.

Informó que esta activación es parte de la respuesta preventiva para proteger la salud de la población afectada.

ℹ️ | Compartimos detalles sobre la detención preventiva de la Planta de Filtros Canóvanas, tras la identificación de material aceitoso en la toma de aguas crudas.



Este contenido explica las acciones que hemos activado para proteger la calidad del agua y atender a las comunidades… pic.twitter.com/QYqy1T4yRb — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 27, 2026

En comunicado de prensa, se indicó que Salud mantiene comunicación con la AAA, los municipios de Canóvanas y Loíza; así como con las agencias concernidas para dar seguimiento a la investigación y evaluar los resultados de las pruebas químicas y de calidad del agua, a fin de garantizar que el agua distribuida para consumo humano sea segura.

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“En situaciones como esta, nuestra prioridad es proteger la salud de la población. El Departamento de Salud mantiene una vigilancia activa del proceso y continuará evaluando toda la información técnica necesaria para garantizar que el agua destinada al consumo humano cumpla con los estándares de seguridad y calidad”, expresó Ramos Otero.

Asimismo, el titular de Salud informó que continuarán monitoreando la situación de manera coordinada y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atentos a la información oficial emitidas por las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

Comunidades de Loíza y Canóvanas están sin agua, debido a que se detuvo el procesamiento de agua en la planta de filtros.