La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó en la mañana de este sábado que residentes de Canóvanas y Loíza se encuentran sin servicio de agua potable, tras encontrarse un “material aceitoso” en la toma de aguas crudas de la estación de bombas Loíza Valley.

“Informamos que la Planta de Filtros Canóvanas (PF Canóvanas) se encuentra fuera de operación luego de detectarse la presencia de una sustancia con apariencia de aceite en la toma de aguas crudas de la estación de bombas Loíza Valley”, detalló la corporación en sus cuentas de redes sociales.

La incidencia se reporta en momentos en que los residentes de Loíza y Canóvanas están amenazados de entrar en un plan de interrupciones programadas del servicio de agua potable, debido a la sequía que experimenta el río Canovanillas.

PUBLICIDAD

Se esperaba que ese racionamiento iniciara entre el pasado viernes y el próximo lunes. Sin embargo, la fecha no ha sido notificada.

💧⚠️ [Atención] Informamos que la Planta de Filtros Canóvanas (PF Canóvanas) se encuentra fuera de operación luego de detectarse la presencia de una sustancia con apariencia de aceite en la toma de aguas crudas de la estación de bombas Loíza Valley.



⚙️ Estatus operacional: Como… pic.twitter.com/1AaJhzsjd5 — Comunicaciones AAA (@AcueductosPR) June 27, 2026

En medio de esta espera, los residentes se quedaron sin agua potable.

Según la AAA, “como medida preventiva y en cumplimiento con los protocolos de seguridad establecidos, se detuvo la operación de la planta. Personal técnico y operacional se encuentra realizando labores de limpieza en la toma de aguas crudas, así como inspecciones y evaluaciones del sistema para remover la sustancia detectada y garantizar que las condiciones sean seguras antes de reanudar la producción de agua potable”.

Se detalló que “los abonados de las siguientes comunidades podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio de agua potable: Pueblo de Canóvanas, San Isidro, Urbanización Loíza Valley, Estancias del Río, River Plantation, Villas de Loíza y municipio de Loíza”.

El presidente de la AAA, Luis R. González Delgado, realizará una conferencia de prensa a las 3:30 p.m. para ofrecer detalles del incidente.