Sigue sin fecha de inicio las interrupciones del agua potable en Loíza y Canóvanas
Lornna Soto reveló que se registró hoy un aumento en los niveles del río.
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El plan de interrupciones programadas de agua potable para los municipios de Loíza y Canóvanas todavía no tiene fecha de inicio, informaron las alcaldesas Julia Nazario y Lornna Soto, respectivamente.
Soto expuso que “subieron los niveles hoy” en el río Canovanillas, donde se extrae agua para servir a unos 5,000 abonados de Loíza y 8,000 de Canóvanas.
La gobernadora Jenniffer González informó ayer que el plan de interrupciones programadas sería durante el día y que podía empezar entre mañana, viernes, o el lunes de la próxima semana.
Nazario indicó a Primera Hora que cree que el racionamiento iniciaría “la próxima semana”.
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No obstante, ambas alcaldesas dejaron claro que todavía la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no les ha informado cuál será el plan ni cuándo iniciaría.
La loiceña explicó que la corporación realiza trámites para establecer oasis de agua potable y otras medidas que se deben tomar antes de iniciar las interrupciones.
Este plan de interrupciones se pondría en vigor ante la sequía que impacta principalmente a los ríos de este de Puerto Rico, según se informó ayer en la conferencia de prensa que realizó la gobernadora.