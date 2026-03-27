El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) concedió a los conductores que tengan la licencia de conducir o el marbete de su vehículo vencido de este mes de marzo una prórroga de un mes adicional.

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, informó en comunicado de prensa que extendió hasta el 30 de abril de 2026 de la vigencia de licencias de vehículos de motor y marbetes, así como de diversos trámites y permisos administrados por la agencia.

La extensión también aplica al término para la renovación o cambio de categoría de licencias de conducir, tarjetas de identificación, permisos de rótulo removible para estacionamiento de personas con impedimentos, la radicación de documentos de traspaso de vehículos de motor y permisos de exención de tintes, entre otros servicios, detalló.

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La medida, contenida en la Resolución número 2026-04 firmada por el secretario, entra en vigor de manera inmediata como parte de las acciones dirigidas a facilitar las gestiones de los ciudadanos que pudieran verse afectados durante el periodo en que los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) no estén operando.

Los problemas de operación del CESCO iniciaron el pasado lunes, cuando hubo un intento de ataque cibernético.

“Esta extensión busca darle tranquilidad a la ciudadanía y asegurar que nadie se vea perjudicado mientras completamos el restablecimiento de los servicios. Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar continuidad, acceso y protección a los ciudadanos en sus gestiones con el DTOP”, expresó González Montalvo.

Asimismo, el titular explicó que, con la entrada en vigor de esta resolución, se mantiene vigente la cubierta de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACAA) y del Seguro Compulsorio, garantizando que, en caso de accidente, los ciudadanos continúen contando con la protección correspondiente.