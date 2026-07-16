De cara al inicio de clases el próximo 6 de agosto, ya la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) ha impactado 404 de las 409 escuelas a las que les presta mantenimiento, informó el director Félix Lasalle Toro.

Los mayores trabajos de impacto se han realizado en los baños, la plomería y la electricidad.

El resumen lo prestó con motivo del regreso a clases, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Según Lasalle Toro, desde febrero del 2025 han evitado dejar los trabajos de regreso a clase para junio y julio. Eso ha ayudado a que estén al día en los trabajos de las escuelas.

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“Para cuando llegue el momento, el trabajo sea mínimo, que no sea tan forzoso y que tengamos que estar a la ligera para poder resolver los problemas”, expuso de la misión del programa “Quiero Mi Escuela”.

Explicó que, en cada una de las nueve regiones en las que están divididos, impactan entre cuatro a cinco escuelas al mes para poder llegar listos al regreso a clases.

“Estamos dedicando tiempo y esfuerzo para que nuestros estudiantes no tengan nada que envidiarles a los colegios privados”, indicó el funcionario.

Comentó que los trabajos los realizan en colaboración con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), que tiene a cargo el mantenimiento de alrededor de 400 escuelas adicionales que tiene el sistema de educación pública.

Sobre los principales problemas de las escuelas, expuso que se trata de los baños.

“Los baños, inodoros, que hay que estar sustituyendo, se rompen o ha habido ocasiones en que hemos hecho un llamado a que los estudiantes y los que pertenecen a esa comunidad escolar hagan de su parte, porque hemos invertido también en baños que se han roto por vandalismo”, comentó.

Señaló que la recurrencia de prestar servicios de mantenimiento en las escuelas y los llamados que han realizado para evitar estos actos de vandalismo han provocado una disminución de los casos.