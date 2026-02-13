El Departamento de Educación anunció este viernes que realizará una serie de acciones educativas y de concienciación dirigidas a promover relaciones saludables y prevenir la violencia en el noviazgo entre niños, niñas y adolescentes del sistema público.

La campaña surge para cumplir con la Ley número 89 de 19 de junio de 2015, que declara el mes de febrero como el Mes de la Prevención y Alerta de la Violencia en el Noviazgo.

Se informó que, durante este mes, las escuelas integrarán actividades formativas y preventivas alineadas con el tema transversal del currículo “Equidad y respeto entre todos los seres humanos” y la iniciativa “Salud Emocional en Acción”. El objetivo es fortalecer el desarrollo socioemocional del estudiantado y fomentar una cultura de respeto, dignidad y sana convivencia escolar.

“El Departamento de Educación tiene la responsabilidad de educar y proteger. Prevenir la violencia en el noviazgo es parte esencial de nuestra misión de formar ciudadanos sensibles, empáticos y capaces de establecer relaciones basadas en el respeto y la equidad”, expresó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en comunicado de prensa.

Agregó que “desde nuestras escuelas seguiremos promoviendo espacios seguros donde nuestros estudiantes puedan identificar señales de alerta, fortalecer su autoestima y saber que siempre hay adultos y recursos disponibles para ayudarles”.

Como parte de esta política pública, la agencia ha puesto a disposición del personal docente y no docente un manual institucional con actividades didácticas sugeridas para los distintos niveles escolares, así como lecturas y recursos de apoyo, con el fin de garantizar una implementación responsable, sensible y acorde con la edad y madurez del estudiantado.

Por su parte, la secretaria asociada de Asuntos Académicos y Programáticos, Beverly Morro Vega, destacó el rol fundamental del personal escolar en estos esfuerzos.

“La prevención de la violencia en el noviazgo es una tarea educativa que requiere conocimiento, sensibilidad y compromiso. Nuestros maestros son piezas clave para guiar conversaciones formativas, promover el pensamiento crítico y reforzar valores que acompañarán a nuestros estudiantes durante toda su vida”, indicó.

Se exhortó a toda la comunidad escolar —directivos, docentes, personal de apoyo, estudiantes y familias— a asumir este mes como una oportunidad para dialogar, educar y actuar de manera preventiva, reconociendo que erradicar la violencia en el noviazgo es un esfuerzo colectivo que comienza en la escuela y se extiende a toda la sociedad.