Aunque está previsto que el lunes arranquen las clases presenciales en las escuelas públicas, el Departamento de Educación tiene todavía un sinnúmero de asuntos por aclarar y trasmitir a padres, madres o tutores de los estudiantes de cómo será ese proceso, en medio de un repunte de la pandemia del COVID-19 impulsado por la más contagiosa variante Delta, según trascendió en una vista pública celebrada hoy en el Capitolio.

No obstante, el grupo de funcionarias que habló ante miembros de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado afirmó que todo estaba listo para comenzar el curso escolar de manera presencial, si bien en algunas escuelas esa asistencia presencial del estudiante sería solamente en algunos días.

La vista se dio en atención a la Resolución Conjunta del Senado 125, que ordenaba al secretario de Educación, en caso de concretarse el regreso a clases presenciales como en efecto está ocurriendo, garantizar en las escuelas un ambiente de seguridad para los estudiantes con respecto a la pandemia.

La senadora Ada García Montes, presidenta de la Comisión, resaltó que, a horas de que suene el timbre, ha recibido muchas llamadas de personas, padres, madres, directores escolares y maestros, alarmados por la alta tasa de positividad y la cantidad de menores que aún no se pueden vacunar y que se han contagiado con el virus.

“¿Están estos protocolos listos? ¿Están las escuelas seguras? ¿Están listas? ¿En serio van a mantener el distanciamiento? ¿Tiene el sistema la capacidad de reaccionar en caso de brote? ¿Están los maestros mentalmente listos?”, preguntó la senadora, “como madre, maestra y senadora”, al introducir la vista, que catalogó de esencial para la decisión que tomarán muchos padres con respecto a la educación de sus hijos.

“Se trata de la educación del país, del futuro del país, pero también de la seguridad y la vida de nuestros hijos”, agregó García Montes.

Nayzabeth Martínez, asesora de la oficina del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Pares, reafirmó que las clases presenciales comenzarán el próximo 16 de agosto, y enumeró varias recomendaciones que hace la agencia con respecto a los reclamos incluidos en la Resolución, de acuerdo con las guías y recomendaciones que hacen el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud (DS).

Entre esas recomendaciones se incluye asegurar entornos de trabajo seguros para educadores y personal escolar, a través de la vacunación de maestros y personal docente, directivo, administrativo, de mantenimiento, de comedores escolares y de seguridad, sean empleados del Departamento o por contrato.

También se recomienda la vacunación de todos los estudiantes en edades hábiles para vacunarse, entiéndase mayores de 12 años, excepto aquellos que no puedan hacerlo por razón médica certificada por un profesional de salud. Sobre este particular aclaró que la Ley 25 de 1983, Ley de Inmunizaciones a Niños Preescolares y Estudiantes, establece las vacunas compulsorias, y el 22 de julio pasado se incluyó a esa lista la vacuna contra el COVID-19 como compulsoria para todos los mayores de 12 años, excepto los que no puedan por razón médica. Agregó que esa determinación fue avalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

De igual forma, se establece requisito de vacunación para padres, madres, tutores o encargados de menores que visiten el plantel, excepto los que no puedan por razones médicas. Sobre este punto, citó jurisprudencia federal que establece que los estados tienen autoridad para imponer vacunación compulsoria en caso de pandemia. Agregó que en este caso también se aceptará la excepción por razón religiosa debidamente justificada.

La lista de recomendaciones también incluye temas como una atención mayor a estudiantes con diversidad funcional, cumplir con el distanciamiento físico y barreras físicas, tales como acrílicos, para los estudiantes no vacunados, aplicación de pruebas de antígeno de COVID una vez al mes, pruebas aleatorias, limpieza, protocolos de detección y manejo de posibles casos positivos, protocolos de transportación, así como un plan de vacunación para cuando se apruebe la vacuna para menores de 12 años.

“Puedo asegurarles que el 100% de las escuelas en este momento están preparándose”, reafirmó Wendy Colón, de la Oficina de Apoyo Regional, aunque aclaró que hay planteles que enfrentan diversas situaciones particulares que deben atender.

Comentó que, aunque quisieran recibir a todos los estudiantes a la vez, muchas escuelas van a operar “de manera escalonada... con grupos más pequeños”, según la necesidad de cada escuela.

La doctora Berverly Morro, secretaria de Asuntos Académicos, aclaró que, si un padre determina que los protocolos no son lo suficientemente seguros, puede optar por que sus hijos puedan continuar en la modalidad de educación a distancia. Sin embargo, esa información fue corregida un rato después, aclarando que solo se permitiría la educación a distancia en casos excepcionales y no para cualquier estudiante cuyos padres o tutores lo soliciten.

La asesora Martínez explicó que existe un protocolo para atender cualquier caso positivo que surja en estudiantes, la maestra lo llevará a un salón de aislamiento, y luego contactan al padre. Posteriormente habrá un proceso de seguimiento hasta que pueda retornar a la escuela.

A preguntas sobre si se informará o no sobre si un maestro o maestra no está vacunado, Colón dijo que aún están consultando al respecto, por razón de las protecciones de privacidad que se garantizan bajo ciertas leyes. Más adelante, indicó que, en caso de que un padre no sepa si el maestro de su hijo está vacunado y desee saberlo, deberá acudir ante el director escolar y se le daría esa información, aunque sin entrar en detalles de por qué se le otorgó una exención.

La senadora María de Lourdes Santiago indagó sobre la situación de las escuelas con daños por los terremotos en la zona sur, así como aquellas con daños estructurales y el defecto de la columna corta. Miguel A. Colón Morales, gerente general de OMEP (Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas) aseguró que el DE ha realizado revisiones con ingenieros en todos los planteles para garantizar que aquellos que se van a usar son seguros y hacer las reparaciones necesarias en el resto.

Santiago preguntó sobre el uso de $36 millones en una compra de purificadores de aire, cuya eficacia contra el virus es cuestionable, a un costo de $1,299 por unidad, en lugar de, por ejemplo, instalar más piletas para lavarse las manos, cuya compra e instalación conlleva un costo de solo $300 según admitió el funcionario, y cuya eficiencia contra el virus está ya científicamente comprobada.

La senadora Santiago cuestionó además la situación de limpieza en las escuelas, a raíz de videos publicados por maestros que muestran salones de clases sucios y desordenados, y en algunos casos con basura que quedó allí de las elecciones generales del año pasado.

“OIvídese de la pandemia, hemos vistos las imágenes de los salones mugrientos”, condenó Santiago.

Por su parte el senador Rafael Bernabe destacó que el nivel de positividad al COVID-19 había subido rápidamente en las últimas semanas, desde 1.4% a finales de julio a 10%, y cuestionó si no era prudente poner al día los planes que se elaboraron para cuando la positividad era de entre 1.4% a 2%. Preguntó además si no era “lo más sensato” esperar a que volviera a bajar la tasa de positividad para entonces retomar las clases presenciales de los estudiantes no vacunados.

Por otro lado, a preguntas de los senadores, Martínez indicó que 77% de los empleados del DE están vacunados según los registros de Salud. Aclaró que esa cifra probablemente sea mayor, pues muchos más empleados se han vacunado y eso no se ha registrado todavía en el DS.

Durante la vista también declaró a nombre del Departamento de Salud el doctor Miguel Valencia, quien reiteró que se han establecido unas rigurosas guías para evitar que el virus llegue a las escuelas.

Afirmó que la guía insiste en elementos tales como vacunación, uso de mascarillas y ventilación en los espacios cerrados.

“Estoy poniendo ventilación primero que distanciamiento físico. Necesito que se cambie ese aire ahí adentro”, afirmó el doctor, agregando que además de abrir ventanas se puede usar abanicos, “pero no directamente al estudiante, sino para promover la circulación del aire”.

Resaltó además el lavado constante de las manos y subrayó la importancia de que los padres no envíen a sus hijos a la escuela si están enfermos.

“Si se implementan esas estrategias, el riesgo de contagio va a ser menor, no puedo decir que ninguno, pero va a ser menor”, aseguró Valencia.

“Vuelvo y digo, con todas las medidas, siempre vamos a tener casos. Lo importante es que actuemos rápido, para determinar si es solo en un salón, si se aísla a una parte, si es un brote y hay que cerrar el colegio”, agregó.

Sobre el uso de purificadores de aire, se limitó a decir que es “otra medida adicional”, pero indicó que ese dispositivo no está incluido en las recomendaciones del CDC. A preguntas de la senadora Santiago sobre si alguien le había preguntado a él, que está a cargo de trabajar directamente con el sistema de vigilancia de COVID para entidades educativas, sobre el uso de purificadores de aire antes de hacer una compra de miles de esos equipos por $36 millones, afirmó que “no me consultaron”.