Los estudiantes de la Escuela Especializada en las Bellas Artes, mejor conocida como la Central High, podrán beneficiarse del curso electivo de Arquitectura de Puerto Rico que se brindará por segundo año consecutivo, luego de pasar la primera fase evaluativa que contó con las opiniones y la retroalimentación de los estudiantes de noveno grado.

El curso tiene el propósito de introducir al estudiante al estudio del entorno construido como expresión histórica, cultural, social, artística y comunitaria de Puerto Rico.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunció que próximamente este curso electivo estará disponible para aquellas escuelas que muestren interés en su ofrecimiento.

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Los maestros de Estudios Sociales recibirán talleres, orientaciones y material didáctico para su integración.

“A raíz de la reconstrucción del tercer piso que se lleva a cabo en la Central High, y siendo ésta una escuela de Bellas Artes, hubo un interés genuino de los estudiantes en conocer un poco más sobre nuestra arquitectura. Dado a ello, y a la disposición de la arquitecta Astrid Díaz quien donó su obra literaria ‘Arquitectura de Puerto Rico: libro enciclopédico y glosario arquitectónico’, surge la iniciativa de crear este curso. El mismo ha tenido una gran acogida y esto es lo que nos lleva a proponerlo como electiva en escuelas superiores”, expresó el secretario.

El curso comprende seis unidades que se dividen en:

Introducción a la arquitectura y los puntos didácticos

Obras representativas de la arquitectura de Puerto Rico

La arquitectura de Puerto Rico en el diario vivir

El Vocabulario Arquitectónico

Recorrido educativo: arquitectura de la escuela y del pueblo

Proyecto integrador: “Yo soy mi escuela, yo soy mi pueblo”

La arquitecta Astrid Díaz, por su parte, indicó la importancia de que los estudiantes puedan comprender y entender el valor histórico y arquitectónico de nuestra isla en la vida de los puertorriqueños.

“Es un proyecto único pues (…) hicimos partícipes a los estudiantes del desarrollo de las lecciones, lo cual es algo novel en estos cursos. Por un año vimos la transformación de los estudiantes en la manera en que ellos lograron visualizarse todos como ‘arquitectos de Puerto Rico’”, compartió Díaz.

“Este curso los lleva más allá de datos o historia, los conduce a desarrollar inteligencia visual, juicio crítico de lo que desarrollamos y construimos, y los lleva a entender que todos los estudiantes tienen la capacidad de aportar a crear un gran país para vivir”, añadió la experta.

La inmersión es dirigido a todos los estudiantes, rompiendo “el estigma de que estos temas son para unos pocos”.

Los directores de escuela o los maestros interesados podrán comunicarse con el gerente de operaciones del Programa de Estudios Sociales, Víctor M. Cintrón Díaz, al introndv@de.pr.gov.