La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (RED) anunció la apertura de AmorIA, un nuevo proyecto educativo en el casco urbano de Juncos que apuesta por integrar amor, innovación y nuevas experiencias de aprendizaje desde los primeros años de vida.

AmorIA nace en Juncos, el mismo pueblo donde nació la RED, como parte del compromiso de continuar ampliando el acceso de niñas, niños y sus familias a una educación temprana integral, accesible y de calidad.

“AmorIA representa mucho más que la apertura de un nuevo espacio. Es el comienzo de un proyecto educativo que reafirma nuestra convicción de que garantizar oportunidades desde los primeros años de vida es fundamental para el desarrollo de nuestra niñez. Queremos preparar a nuestras niñas y niños para la escuela, para el futuro y, sobre todo, para la vida”, expresó Marcos Santana Andújar, presidente de la RED.

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Santana Andújar indicó que el nombre AmorIA integra dos conceptos que forman parte de esta nueva visión: AMOR, uno de los valores fundamentales que ha guiado históricamente el trabajo de la RED, e IA, como referencia a la inteligencia artificial y a las posibilidades que la innovación y las nuevas tecnologías representan para el presente y el futuro de la educación.

“La propuesta parte de una premisa fundamental: la innovación y la tecnología deben estar al servicio del desarrollo humano, fortaleciendo —y nunca sustituyendo— las relaciones, el cuidado, la creatividad, la exploración y las experiencias significativas que son esenciales durante los primeros años de vida”, comentó el presidente de la RED.

Como primera etapa de AmorIA, la RED inauguró cuatro nuevos ambientes educativos, tres de ellos dirigidos a infantes y uno de nivel preescolar, ampliando así las oportunidades de acceso a educación y desarrollo temprano para niñas y niños desde sus primeros meses de vida hasta los cinco años.

Desde estas nuevas instalaciones, la niñez y sus familias tendrán acceso a una propuesta integral que incluye educación y desarrollo infantil, cuidado, nutrición, enfermería y servicios de salud, salud mental, actividad física, apoyo y acompañamiento a las familias, así como servicios para personas embarazadas.

Los servicios estarán a cargo de un equipo multidisciplinario que integra profesionales de diferentes áreas para acompañar el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de cada niña y niño y fortalecer las capacidades y recursos de sus familias.

“La educación temprana no ocurre únicamente dentro de un salón. Una niña o un niño necesita alimentación adecuada, salud, movimiento, relaciones seguras, experiencias para explorar y aprender y una familia acompañada y fortalecida. Por eso, nuestra apuesta continúa siendo por una mirada integral del desarrollo desde el comienzo de la vida”, destacó Emibell Chong Trinidad, vicepresidenta de programas de la RED.

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Chong Trinidad explicó que a través de AmorIA, la RED busca desarrollar progresivamente nuevas experiencias educativas que incorporen ciencias, tecnología, creatividad, exploración, nutrición, actividad física e innovación, de manera apropiada para cada etapa del desarrollo. Planteó que esta visión busca fortalecer las oportunidades para que cada niña y niño llegue preparado a la escuela, pero trasciende la preparación académica.

“Preparar para la escuela es importante, pero preparar para la vida es nuestra aspiración mayor. Queremos que desde sus primeros años nuestra niñez tenga oportunidades para preguntar, descubrir, crear, moverse, relacionarse y desarrollar todas sus capacidades. Innovar en educación también significa preguntarnos constantemente qué necesitan las niñas y los niños de hoy para desenvolverse en el mundo que les tocará construir mañana”, sostuvo Nicole Quintero, directora del Programa de Niñez Temprana de la RED.

El nuevo centro está ubicado en el casco urbano de Juncos, en instalaciones facilitadas por el Municipio de Juncos que fueron rehabilitadas y transformadas por la RED para convertirlas en nuevos espacios dedicados a la educación y al desarrollo integral de la niñez.

Santana Andújar indicó que este nuevo paso ha sido posible gracias al amor, compromiso y solidaridad de las familias, la comunidad, su equipo de trabajo y el Municipio de Juncos. “Que AmorIA nazca en Juncos tiene un significado muy especial. Aquí nació la RED y desde aquí hemos demostrado que cuando una comunidad coloca a su niñez en el centro es posible transformar espacios, crear oportunidades y construir nuevas posibilidades. Hoy recuperamos un espacio de nuestro pueblo y lo ponemos al servicio del presente y del futuro de nuestra niñez”, expresó Santana Andújar.

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Quintero explicó que AmorIA no se limita al nuevo centro inaugurado, sino que constituye el inicio de un proyecto educativo que continuará desarrollándose y evolucionando como parte de la apuesta de la organización por innovar en la manera de acompañar el aprendizaje, desarrollo y bienestar de la niñez desde sus primeros años.

El inicio de este proyecto se materializa con la instalación y apertura de estos cuatro nuevos ambientes educativos, que pasan a formar parte del Programa de Niñez Temprana Head Start de la RED y amplían la capacidad de la organización para ofrecer servicios integrales a niñas, niños y familias en Juncos, informó Quintero.

“AmorIA comienza hoy en Juncos con cuatro nuevos ambientes educativos, pero nace con una aspiración mayor: continuar imaginando y construyendo nuevas maneras de educar, cuidar y acompañar a la niñez para el mundo de hoy y el que juntos estamos llamados a construir”, concluyó Chong Trinidad.