Las históricas instalaciones de la antigua Escuela Superior Eugenio María de Hostos en Mayagüez tienen nuevos huéspedes que brindarán servicios que ayuden en la educación y crecimiento de las nuevas generaciones.

Se trata del Complejo de Servicios Integrados del Programa Head Start.

La transformación de esta emblemática estructura, inaugurada este miércoles por el alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos, junto al comisionado residente Pablo José Hernández, representó una inversión de sobre $22 millones, convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura educativa y de servicios a la niñez más importantes realizados en el país.

La iniciativa fue posible tras la aprobación, en 2021, de $12,690,039 en fondos federales de recuperación otorgados por las Oficinas de Head Start del Gobierno Federal, complementados con una aportación municipal para hacer realidad el proyecto.

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“La apertura de este complejo representa mucho más que la rehabilitación de un edificio histórico. Hoy le devolvemos vida a un espacio que marcó generaciones de mayagüezanos y lo convertimos en un centro de esperanza, aprendizaje y desarrollo para nuestros niños y niñas. Invertir en la niñez es invertir en el futuro de Mayagüez y de Puerto Rico. Nos llena de orgullo rescatar esta estructura para ponerla nuevamente al servicio de nuestra gente, ofreciendo instalaciones modernas, seguras y de primer nivel para familias mayagüezanas y del oeste”, expresó el alcalde.

El complejo alberga seis centros preescolares con capacidad para atender a 120 niños y niñas. ( Suministrada )

El nuevo Complejo de Servicios Integrados de Educación Preescolar del Programa Head Start -cuya casa abierta será mañana, jueves- es una moderna instalación que fortalece los servicios de educación temprana para niños y familias de Mayagüez, Añasco, Maricao y Las Marías.

El complejo alberga seis centros preescolares con capacidad para atender a 120 niños y niñas, ofreciendo horarios regulares y extendidos, además de servicios completamente gratuitos que incluyen alimentación balanceada, apoyo educativo, trabajo social, salud, nutrición y servicios especializados para promover el desarrollo integral de la niñez.

“Además de brindar servicios educativos, el complejo cuenta con una cocina de gran capacidad para la preparación y distribución de alimentos, un anfiteatro multipropósito para actividades educativas y comunitarias, áreas de comedor para el personal, lavandería, duchas y espacios de apoyo. Gracias a esta infraestructura, el centro podrá funcionar como refugio y centro de apoyo en situaciones de emergencia o desastres naturales, ofreciendo servicios esenciales a las familias y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Municipio de Mayagüez”, añadió el alcalde.

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“Los $73 millones que hemos anunciado para Head Start han permitido ampliar servicios, modernizar instalaciones y brindar mayores oportunidades a miles de niños y niñas”, añadió, por su parte, el comisionado residente.

La actividad reunió además a exmaestros, exestudiantes y personal que formó parte de la historia de la antigua Escuela Superior Eugenio María de Hostos, quienes fueron testigos de la nueva etapa que inicia este emblemático plantel, ahora dedicado al desarrollo y bienestar de la niñez mayagüezana.

Así lucía la escuela en abandono. ( Suministrada )

La directora interina del Programa Head Start del Municipio de Mayagüez, Shaira González Hernández, por su parte, destacó que “este complejo representa un paso extraordinario para nuestro programa y para las familias que servimos. Contar con unas facilidades modernas nos permitirá continuar ofreciendo servicios de excelencia y fortalecer el desarrollo integral de nuestros niños desde sus primeros años de vida”.

Las nuevas instalaciones albergarán diariamente a aproximadamente 80 empleados, incluyendo personal administrativo, maestros, trabajadores sociales, especialistas en salud, encargados de alimentos, choferes, monitores, facilitadores de padres, mentores y personal de apoyo.

En total, el Programa Head Start del Municipio de Mayagüez cuenta con 172 empleados, quienes ofrecen servicios educativos, de salud, nutrición y apoyo familiar a cientos de niños y sus familias en los cuatro municipios que atiende. Además, el programa dispone de una patóloga del habla, dos psicólogas y una nutricionista que brindan servicios especializados para garantizar el desarrollo integral de cada participante.