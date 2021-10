El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz dijo hoy que la mayoría de los constantes apagones no tienen que ver con fallas en las plantas generatrices sino con la falta de mantenimiento en la poda de árboles, responsabilidad que recae en el sistema de transmisión y distribución, que tiene a su cargo LUMA Energy.

Colón Ortiz, quien fue bombardeado con preguntas en una vista pública en la que declaró bajo juramento ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, reconoció que en las dos semanas que lleva al frente de la corporación pública encontró que algunas de las plantas generadoras no recibían mantenimiento rutinario desde 2008 y 2009 y lo atribuyó a la falta de liquidez de la AEE.

El ingeniero, por otra parte, reveló a preguntas del presidente de la comisión legislativa, Luis Raúl Torrs que designó al anterior director ejecutivo, Efran Paredes Maisonet a un puesto de director asociado a cargo de la transformación en el área de la generación. Paredes Maisonet salió del cargo en medio de cuestionamientos sobre su desempeño en el manejo de las interrupciones en el servicio.

“La mayoría de las interrupciones que ocurren en Puerto Rico antes y después del primero de junio se deben mayormente a averías y condiciones que ocurren en el sistema de trasmisión y distribución y la mayoría de esas interrupciones se deben a la vegetación, a la interferencia o contacto de la vegetación con las líneas eléctricas. Esa es la realidad y superan el 80 por ciento”, dijo Colón Ortiz a preguntas del representante Denis Márquez Lebrón.

Márquez Lebrón indicó que la respuesta del ingeniero Colón Ortiz es contraria a expresiones del presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, a quien el legislador independentista llamó “procónsul”.

“En la historia de la humanidad había unos seres humanos que tenían unos poderes que estaban por encima de las leyes. Tenemos el procónsul de LUMA que está por encima de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo que ha dicho que todo esto se debe al problema de la generación, pero acabo de escuchar de usted, que es lo contrario, que se debe a la responsabilidad de LUMA como ente a cargo de la fase de la transmisión y distribución”, replicó Márquez Lebrón, mientras, Colón Ortiz indicó que quizás Stensby se refiría a las interrupciones masivas que han ocurrido en los pasados días.

Pero, el representante, Torres Cruz mencionó como ejemplo que en Hato Rey y Río Piedras “ayer estuvimos 20 horas sin energía eléctrica.

“Eso o tenía nada que ver con la generación. Para ser más exacto desde la noche del 30 de septiembre, desde ese momento hasta el día de hoy solo ha ocurrido una interrupción de servicio por deficiencias de generación que interrumpió el servicio a cerca de 15 mil clientes el viernes pasado, fue por quince minutos y se pudo restablecer a toda la clientela”, sostuvo Colón Ortiz.

El Director Ejecutivo de la AEE atribuyó la falta de mantenimiento de décadas en las plantas generatrices a la falta de liquidez y de recursos de la corporación pública, lo que según él ocurrió tanto en administraciones novoprogresistas como populares.

Al día de hoy lo que yo encontré en las centrales generatrices y sistemas de generación para mí no es aceptable, la condición no cumple con los estándares. No cumple con lo que yo hice por 25 años en la corporación”, dijo el ingeniero, quien dirigió la AEE de 2012 a 2013.

A preguntas del representante Cruz Torres, el Director Ejecutivo de la AEE dijo que Paredes Maisonet devenga un salario de $110 mil. “Va a ganar uno inferior… la reducción es como de $70 mil”, reclamó.

Colón Ortiz indicó a preguntas del representante Márquez Lebrón que su salario es de $250 mil dólares anuales. En 2012, cuando dirigió la AEE dijo que devengaba $161 mil.

Al momento de ser reclutado ahora, djio que recibía una pensión de cerca de $7 mil mensuales, la que quedó detenida por el momento.

Colón Ortiz también dijo a preguntas de los legisladores que dejó en sus puestos al director de Generación, William Rivera Mena y a Fernando Padilla, sub director de operaciones de la AEE.

Tanto Paredes Maisonet, como Rivera Mena, Fernando Padilla y el ex presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kreil fueron referidos al Departamento de Justicia por supuestamente mentir a la comisión legislativa.

Preguntado sobre quién será la persona que va a representar a la AEE en el comité de la alianza público privada para la generación, Colón Ortiz dijo que el nombre lo dará a conocer el próximo martes.