El Congreso de Estados Unidos está a punto de iniciar un debate de poderes de guerra sobre la autoridad del presidente Donald Trump para bombardear Irán en circunstancias en gran medida inusuales: ya lo ha hecho y el país esencialmente ya está en guerra.

Caen bombas, muere gente y se lanzan amenazas de venganza y represalia, todo ello mientras se gastan incontables dólares de los contribuyentes en una estrategia militar que se espera que continúe durante semanas con un objetivo y una conclusión indefinidos. A diferencia del período previo a la guerra de Irak en 2003, que incluyó largos debates en el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, o los más recientes ataques militares estadounidenses contra Venezuela que resultaron limitados, el ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominado Operación Furia Épica, está muy avanzado, sin un final previsible a la vista.

PUBLICIDAD

Al menos cuatro militares estadounidenses han muerto y Trump advirtió el domingo de que “probablemente habrá más”.

Se trata de un momento decisivo para el Congreso, el único facultado por la Constitución estadounidense para declarar la guerra, y para el presidente republicano, que durante su segundo mandato se ha hecho con el poder con una aparente visión ilimitada de su propio alcance ejecutivo.

“La Constitución tiene por objeto impedir la acumulación de poder en una sola rama del gobierno y en una sola persona en el gobierno”, dijo David Janovsky, director en funciones del Proyecto Constitución en el Proyecto de Supervisión Gubernamental, una organización de vigilancia.

“El Congreso es el representante del pueblo de una manera que el presidente no lo es, aunque tendamos a centrarnos en el presidente”, dijo. “Necesitamos que los representantes del pueblo opinen sobre si nosotros, el pueblo, vamos a la guerra ahora mismo”.

Los poderes de guerra como control del poder presidencial

En Estados Unidos, el Congreso tendría que aprobar afirmativamente las operaciones bélicas, con una declaración de guerra, o con una autorización para el uso de la fuerza militar, para aprobar esencialmente las acciones. Pero esto rara vez ocurre.

De hecho, el Congreso sólo ha declarado la guerra cinco veces en la historia de la nación, la última en 1941, para entrar en la Segunda Guerra Mundial un día después del ataque a Pearl Harbor. El Congreso aprobó una AUMF para la Guerra del Golfo de 1990 y volvió a hacerlo en 2001 y 2002 para lanzar las guerras del 11-S en Afganistán y después en Irak.

PUBLICIDAD

Pero el Congreso también creó la resolución de poderes de guerra durante la época de la guerra de Vietnam, como una especie de herramienta de último recurso, desplegada para abofetear a un presidente que se hubiera embarcado en excursiones militares sin la aprobación del Congreso.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han preparado resoluciones sobre poderes de guerra para votarlas esta semana.

El senador Mark Warner, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, dijo que Trump, como presidente, “no tiene derecho a hacer esto por su cuenta.”

“Cuando el presidente compromete a las fuerzas estadounidenses en una guerra de elección, tiene que presentarse ante el Congreso y el pueblo estadounidense y pedir una declaración de guerra”, dijo Warner en el programa “State of the Union” de la CNN.

Mientras que los legisladores han criticado al régimen iraní y sus ambiciones nucleares, los demócratas dijeron que Trump no ha proporcionado una justificación para la guerra o esbozado su estrategia para lo que venga después, y la coalición MAGA de Trump se está dividiendo por lo que ven como el fracaso del presidente para mantener su promesa de campaña “América Primero” al llevar a los EE.UU. hacia una guerra en el extranjero. Muchos legisladores desconfían de un enredo más largo, ya que la operación mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y a cientos de personas en la región.

Está previsto que esta semana funcionarios de la Casa Blanca informen a los líderes del Congreso y a los legisladores, pero las sesiones de preguntas y respuestas serán a puerta cerrada, sin un público vigilante.

PUBLICIDAD

El poder del dinero puede detener las guerras

A lo largo del tiempo, los presidentes de los dos principales partidos políticos han acumulado una amplia autoridad para emprender lo que a menudo son ataques militares estadounidenses más limitados para lograr objetivos estratégicos de seguridad nacional sin la aprobación del Congreso. Las operaciones militares del demócrata Barack Obama en Libia y las incursiones del republicano George H. W. Bush en Panamá se llevaron a cabo sin el visto bueno del Congreso.

Pero restringir los poderes de guerra de un presidente es algo que los legisladores pasados y presentes rara vez han sido capaces de lograr. Incluso si el Congreso es capaz de aprobar una resolución de poderes de guerra para frenar a Trump en Irán, es poco probable que la Cámara de Representantes y el Senado alcancen la mayoría de dos tercios necesaria para superar un veto presidencial.

Trump se ha encogido de hombros ante el poder del Congreso para dictar lo que puede y no puede hacer, en la guerra y en otros asuntos. Solo hizo una breve mención a Irán en su discurso sobre el Estado de la Unión de la semana pasada, tratando el apoyo de los legisladores como una ocurrencia tardía.

John Yoo, profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo que los Padres Fundadores establecieron un sistema constitucional en el que el Presidente y el Congreso se enfrentarían por estas cuestiones, pero con el Congreso disponiendo de una herramienta especialmente poderosa, porque controla la financiación federal.

PUBLICIDAD

“El Congreso sabe cómo parar esto si quiere”, dijo Yoo, que ayudó a redactar las autorizaciones de uso de la fuerza de la administración Bush de 2001 y 2002. La guerra de Vietnam terminó cuando el Congreso retiró la financiación, dijo.

Pero el Congreso está controlado por una mayoría republicana que comparte en gran medida la opinión de Trump de centrar el poder militar contra Irán, y recientemente aprobó nuevos fondos masivos para el Pentágono, unos 175.000 millones de dólares, en la gran ley de recortes fiscales que firmó el año pasado.

Con el partido del presidente republicano en el poder en la Cámara de Representantes y el Senado, no es de extrañar que sea poco probable que se opongan, dijo Yoo: “Están de acuerdo con él”.

Comienza el debate en el Congreso

Antes de los debates, el senador republicano Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que Trump ya expuso su visión sobre Irán.

Cotton dijo el domingo que Trump ha dejado claro que Estados Unidos no enviará fuerzas terrestres dentro de Irán. En su lugar, los estadounidenses deben esperar ver una “campaña aérea y naval extendida” en la región, que podría resultar en pilotos derribados, aunque dijo que el personal militar sería recuperado.

Espera una campaña de semanas de duración mientras Irán nombra a un nuevo líder y determina cómo reaccionará al ataque estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.