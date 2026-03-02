El Ejército de Estados Unidos afirmó hoy, sábado, que Kuwait “derribó por error” tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle que tenían tripulantes durante un combate.

De acuerdo con la información divulgada, el incidente ocurrió durante un combate activo que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones.

En ese contexto, las defensas de Kuwait interpretaron erróneamente que los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos formaban parte del fuego proveniente de Irán y los abatieron por error.

Los tripulantes estadounidenses sobrevivieron al eyectarse en sus paracaídas, según indicó el Ejército estadounidense en declaraciones escritas que citan medios como CNN y La Vanguardia.

PUBLICIDAD

“Los seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, lee el comunicado.

Los aviones participaban en apoyo a la operación militar contra Irán, denominada Operación Furia Épica, una ofensiva en conjunto con Israel que incluyó ataques dirigidos a objetivos estratégicos iraníes y en la que se confirmó la muerte del líder ayatolá Ali Jamenei, máximo mandatario religioso y político de Irán.

Una investigación formal sobre el incidente fue anunciada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).