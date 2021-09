El equipo fiscal del gobierno respaldó hoy el proyecto de la Cámara sobre el plan de ajuste de la deuda (PAD), pero sí se saca de la medida el articulado que propone restituir por la vía legislativa el recorte de un 8.5 por ciento a las pensiones mediante una asignación en el presupuesto del Fondo General.

“Apoyaríamos el proyecto para emitir los bonos, siempre y cuando no redunde en un recorte a las pensiones. La recomendación del Ejecutivo es que estaremos apoyándolo en la medida en que no toque las pensiones… Nuestra posición es que se van a honrar las pensiones y no es necesario restituirlas”, dijo el director ejecutivo de la La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y nominado secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

“Nuestra posición es que vamos a atender el proceso de las pensiones, pero no tenemos que atenderlo con esta medida”, sostuvo Marrero Díaz, acompañado por secretario de Hacienda, Francisco Parés y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan C. García Blanco.

El Director Ejecutivo de la AAFAF indicó que el Proyecto de la Cámara 1003 “es necesario para la emisión de bonos”.

Dijo que la aprobación de la pieza legislativa “es un paso indispensable para poder lograr la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) por el Tribunal de Título III del proceso de restructuración de deudas que tanto ha afectado a Puerto Rico”.

Marrero Díaz indicó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “ha aceptado que el PAD incluirá un recorte de hasta 8.5% a las pensiones para aquellos pensionados que reciban más de $2 mil mensuales”.

“Los recortes a las pensiones son financieramente innecesarios ya que el ahorro para el gobierno representa una cantidad ínfima en comparación con todos los gastos del gobierno”, dijo el funcionario para agregar que dicho recorte representaría aproximadamente $40 millones.