El general de la Guardia Nacional, José Reyes, descartó hoy aspirar a algún puesto electivo en los próximos comicios generales de 2024.

Sus expresiones, realizadas en el programa Jugando Pelota Dura (JPD), descartan entonces que sea la figura que completará la papeleta ejecutiva primarista de la comisionada residente en Washington y actual precandidata a la gobernación, Jenniffer González Colón.

“He recibido cientos de llamadas que me honran, de gente con expresiones de cariño, por lo cual estoy halagado por el pueblo de Puerto Rico y me honran con eso. Lo hemos discutido con mi familia, con mis hijos, que aunque no están en Puerto Rico son mi familia, mi esposa... y hemos tomado la decisión de no aspirar a ningún puesto electivo”, dijo el general al referido espacio televisivo.

Reyes, no obstante, confirmó que hasta la pasada semana estuvo en conversaciones tanto con González Colón como con el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, aunque dejó entrever que le interesaba ser un candidato de consenso entre ambos que pudiera correr independientemente del ganador, algo que no se concretó.

“Yo visualizo una primaria difícil”, dijo al tiempo que sentenció que su determinación es “final y firme”.

Al momento, ni Pierluisi Urrutia ni González Colón han confirmado quién los acompañará en la papeleta primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP). La comisionada sí ha dicho que radicará su candidatura junto a la persona que apoyará para la capital federal, aunque no precisó fecha para ello.