Las Piedras- Para el gobernador Pedro Pierluisi “es una decisión individual” el uso de mascarillas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín y adelantó que no emitirá medidas para exigir esta medida de protección, aun cuando la isla experimenta un repunte de casos de COVID-19 que coloca la positividad en un 23.3% y que las hospitalizaciones se han cuadriplicado al compararse con las que se registraban a inicio del mes de abril.

“Ya hicimos unos cambios en cuanto a las medidas que estábamos tomando en el aeropuerto, en vista de la etapa en que estábamos en la pandemia, las mascarillas, ahora en los aeropuertos y en gran parte de las líneas aérea es una cuestión individual. O sea, el que quiera protegerse utilizando la mascarilla, lo va a poder hacer. Algo similar está pasando en Puerto Rico. Nosotros estamos recomendando uso de mascarillas en espacios interiores, pero es una decisión individual”, expresó Pierluisi tras participar de la inauguración de la nueva planta de agua embotellada Cristalia de la empresa Pac Tech International.

Tan reciente como ayer el presidente de Aerostar -operador del aeropuerto internacional- dijo que acatará la orden federal de eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en los aeródromos de Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) determinó el uso opcional de la mascarilla en estos lugares. Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) continúan recomendando el uso de las mismas. La decisión oficial la determinó la jueza federal del estado de Florida, Kathryn Kimball.

A través de orden administrativa el Departamento de Salud ha hecho opcional el uso de mascarillas, a excepción de los lugares en los que se propicien actividades multitudinarias con más de 1,000 personas. Otros escenarios en los que se exige son en los espacios cerrados de escuelas, universidades y en los centros de salud. Queda a discreción de cada empresa o negocio exigir el uso de cubrebocas y nariz

El Primer Ejecutivo volvió a insistir en que la estadística más imporante que se observan son las hospitalizaciones, sobretodo en jurisdicciones en donde gran parte de la población esté vacunada. Datos de Salud indican que el 86.9% de la población apta para recibir la vacuna tiene la serie primaria de dos dosis. Mientras el 60% de 2,406,176 personas aptas (12 años o más) para el refuerzo, ya lo recibieron.

“O sea, las otras estadísticas son relevantes, pero no son determinantes. La que es determinante para efectos de posibles medidas muy restrictivas son las hospitalizaciones. Mientras yo vea que el sistema de hospitales está estable, está bajo control, no esperen medidas adicionales, salvo que vamos a mantenernos recomendando al pueblo que se proteja, que obtenga el refuerzo si no lo tiene. De igual manera, que se haga la prueba, si tiene cualquier duda de si está contagiado, para entonces que se le den los tratamientos que tenemos disponible”, agregó el Primer Ejecutivo.

Para el 1 de abril la cifra de hospitalizaciones en Puerto Rico era de 41 personas, incluyendo a cuatro pacientes pediátricos. Hoy, miércoles 20 de abril las cifras de ingresos es de 175, incluyendo a 47 menores de edad.

“Otra vez, esto es una etapa muy diferente en la pandemia y contrario a algunas jurisdicciones, por ejemplo, como China, en la que tuvieron una iniciativa de cero COVID, aquí ese no es el caso. Aquí lo que hemos tenido es que gran parte de nuestra población está vacunada con vacunas de mucha efectividad”, acotó el gobernador.