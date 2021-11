( The Associated Press )

De todos los casos confirmados y sospechosos a COVID-19 que hay registrados en el Departamento de Salud hasta esta semana, el 19% corresponden a la población de 20 años o menos, sostuvo la primera oficial médico de la agencia, Iris Cardona.

Según la doctora, aunque no se ha visto un alza en hospitalizaciones relacionadas al virus se ha percibido un aumento en la tasa de positividad, particularmente en la población joven y entre no vacunados.

“Es correcto que ha habido un aumento en casos en la última semana... en términos generales, los menores de 20 años representan un 19% de todos los casos confirmados y probables a nivel de Puerto Rico. Esto en Estados Unidos es de un 40%. No obstante, el llamdo que tenemos es a seguir avanzando en los refuerzos de los adultos y adelantar el proceso de los niños. Y de cara a los próximos días de fiesta (Acción de Gracias y Navidad), hay que tener mucha prudencia”, acotó Cardona, quien es también infectóloga pediátrica.

Según Cardona, entre el total de casos de COVID-19 que se han registrado durante la pandemia en Puerto Rico, las cifras específicas en la población pediátrica ha ido fluctuando entre un 10% (al inicio de la pandemia) y un 18% (hace tres meses). “Se ve un patrón de que el virus afecta a los niños y eso es una información que es necesaria traerla para que se comprenda la importancia de la vacunación en los menores”, subrayó la funcionaria.

El proceso de vacunación a pediátricos entre 5 y 11 años inició la semana pasada y desde entonces se han administrado 4,451 dosis, aunque la cifra real pudiera ser el doble, según explicó Cardona al agregar que el registro electrónico de las vacunas demora hasta 72 horas.

Mientras, según el portal de Salud al menos 136,839 adolescentes entre los 12 y 15 años han recibido aunque sea una dosis de las vacunas. Mientras, 138,975 jóvenes entre los 16 y 19 años también han iniciado el proceos de inmunización.

De otra parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, ha enfatizado que 7 de cada 10 casos confirmados de la enfermedad corresponden a personas no vacunadas. Actualmente, en Puerto Rico el 71.8% de la población está totalmente vacunada, mientras que un 80.2% tiene al menos una dosis.

En los pasados días, la epidemióloga del Estado, Melissa Marzán, levantó bandera al indicar que en los últimos días ha subido la positividad en casos de COVID en la Isla, esto en comparación a la disminución que hubo entre septiembre y octubre. El profesor de Bioestadística de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica, Rafael Irizarry, también lo ha confirmado a través del dashboard que publica diariamente. Según los datos, el aumento ha sido sostenido por los pasados ocho días (1 al 8 de noviembre) cuando de un 1.9% la cifra se ha elevado a un 2.7%. En términos de edades, casi todas las poblaciones demográficas han reflejado aumento en positividad por pruebas, exceptuando los grupos de personas de 64 años en adelante. Precisamente, esta es la población más propensa a desarrollar una enfermedad severa del COVID y fallecimientos. La tasa de positividad más alta se refleja en la gente entre 30 a 39 años. En este renglón, la cifra porcentual aumentó de 2.1% a 3.9% en un periodo de ocho días. El segundo grupo con mayor aumento es el de 20 a 29 años, donde las cifras se elevaron de un 1.8% a 3.1%.

Para efectos de la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos deberían mantener la tasa de positividad por debajo de un 3%, al tiempo que se vigilan otros indicadores como las hospitalizaciones, las muertes y las investigaciones y rastreo de contactos.

El neumólogo Luis Nieves Garrastegui confirmó a este diario que ha visto más pacientes de los que estaba atendiendo en las pasadas semanas, pero al momento no se ha reflejado el alza en ingresos en clínicas.

“Estoy viendo contagios en grupos familiares y en viajeros. Lo importante aquí es que la gente sepa que no pueden bajar la guardia y mucho menos ahora que se acercan las festividades. Me preocupa también que estoy viendo en los conciertos y eventos, aunque sean para 100% vacunados, a la gente sin mascarilla y esto no debe estar ocurriendo porque entre vacunados puede haber contagios”, enfatizó el experimentado especialista.

El alza en transmisiones comunitarias parecieran extrapolarse a otros escenarios, luego que se confirmara en el fin de semana que han vuelto los brotes a las instituciones correccionales, donde se ha declarado un “lockdown” en tres cárceles (Mayagüez, Arecibo y Río Grande) tras el registro de 162 contagios entre confinados. Una situación similar no ocurría desde agosto, cuando hubo que cerrar Ponce 1000 tras detectarse contagios en grupos de reos.