La larga amistad de Les Wexner con Jeffrey Epstein será el tema de una declaración a puerta cerrada en el Congreso de Ohio el miércoles, donde se espera que el multimillonario magnate de las ventas al por menor se enfrente a preguntas sobre las nuevas revelaciones contenidas en la última publicación de documentos del Departamento de Justicia relacionados con el difunto depredador sexual.

Wexner, de 88 años, fundador jubilado de L Brands, ha dicho que planea cooperar con una citación de los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Wexner, uno de los antiguos amigos más destacados de Epstein, ya lleva años respondiendo por su asociación durante décadas. En documentos judiciales, Virginia Giuffre, destacada víctima de Epstein, afirmó que Wexner fue uno de los hombres con los que Epstein traficó con ella.

Wexner ha negado sistemáticamente cualquier conocimiento o participación en los crímenes del millonario financiero y dice que nunca conoció a Giuffre. Dijo a los inversores de L Brands en 2019 que se avergonzaba de haberse acercado a alguien “tan enfermo, tan astuto, tan depravado”.

Nunca ha sido acusado de cometer delitos y la imagen general que ofrecen los documentos del DOJ es que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual.

El nombre de Wexner aparece más de 1,000 veces en los archivos de Epstein, lo que, según su portavoz, no es inesperado dada su larga relación. Los documentos arrojan nueva luz sobre su relación con Epstein -que terminó amargamente después de que Wexner y su esposa Abigail se enteraran de que les había estado robando- al tiempo que plantean muchas preguntas nuevas.

‘Un amigo muy leal’

Epstein conoció a Wexner a través de un socio en 1986.

Era un momento oportuno para las finanzas de Wexner. El exitoso hombre de negocios de Ohio había convertido una única tienda Limited en Columbus en un potente conjunto de productos básicos de la cultura de los centros comerciales de los años ochenta: The Limited, Limited Express, Lane Bryant y Victoria’s Secret. Le seguirían Abercrombie & Fitch, Lerner, White Barn Candle Co. y otras.

En un par de años, Wexner había traspasado la gestión de su inmensa fortuna a Epstein. En 1991, otorgó a su socio de confianza un poder notarial que le permitía realizar inversiones y negocios, así como comprar propiedades y ayudar a desarrollar lo que se convertiría en la vasta finca de Wexner en la entonces rural New Albany, Ohio, según muestran los documentos. La declaración del miércoles tendrá lugar allí o cerca, según los legisladores participantes.

Epstein tenía “un juicio excelente y un nivel de exigencia inusualmente alto”, declaró Wexner a Vanity Fair en una entrevista de 2003, y fue “siempre un amigo de lo más leal”.

Epstein recuerda ‘cosas de bandas’

En uno de los documentos recién publicados, Epstein se enviaba a sí mismo notas aproximadas sobre Wexner que decían: “nunca jamás, hice nada sin informarles” y “nunca le abandonaría”. Otro documento, un aparente borrador de carta a Wexner, decía que los dos “tuvieron ‘cosas de bandas’ durante más de 15 años” y que estaban en deuda mutua, ya que Wexner ayudó a enriquecer a Epstein y Epstein ayudó a enriquecer más a Wexner.

Un portavoz de Wexner dijo que nunca recibió la carta.

“Parece que Epstein estaba furioso porque el señor Wexner se negó a reunirse con él años después de que el señor Wexner despidiera a Epstein y cortara todos los lazos con él tras el descubrimiento por parte del señor Wexner del robo y la conducta delictiva de Epstein”, dijo el portavoz, Tom Davies. “El borrador parece encajar en un patrón de declaraciones falsas, extravagantes y delirantes hechas por Epstein en intentos desesperados por perpetuar sus mentiras y justificar su mala conducta.”

Una relación se deshace

Wexner no reveló públicamente hasta después de la detención de Epstein por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019 que había roto su relación. En una carta de la Fundación Wexner ese agosto, dijo que eso sucedió en 2007. Sin embargo, los registros recién publicados por el Departamento de Justicia muestran que los dos estuvieron en contacto después de eso.

Wexner envió un correo electrónico a Epstein el 26 de junio de 2008, después de que se anunciara un acuerdo de culpabilidad que le obligaría a cumplir 18 meses en una cárcel de Florida por un cargo estatal de prostitución de una menor para evitar el procesamiento federal. Acabó cumpliendo 13 meses.

“Abigail me dijo el resultado... todo lo que puedo decir es que lo siento. Violaste tu propia regla número 1... siempre ten cuidado”, escribió Wexner. Epstein respondió: “no hay excusa”.

Davies dijo que la fecha de 2007 que Wexner citó en 2019 se aplicaba al despido de Epstein como asesor financiero, la revocación de su poder notarial y la eliminación de su nombre de las cuentas bancarias de Wexner.

Wexner también dijo en la carta de 2019 que Epstein se había apropiado indebidamente de “vastas sumas” de su fortuna y la de su familia mientras supervisaba sus finanzas. Un memorando de investigación de la última publicación de documentos dice que los abogados de Wexner dijeron a los investigadores en 2008 que Epstein le había devuelto 100 millones de dólares, lo que se cree que es sólo una parte de lo que robó.

Continúan las consecuencias para Wexner

Los documentos publicados recientemente envalentonaron a los supervivientes de agresiones sexuales, lo que ha aumentado la presión sobre Wexner.

Maria Farmer, superviviente de Epstein, se ha declarado reivindicada por un informe redactado del FBI contenido en los documentos, que confirma que ella presentó una de las primeras denuncias contra Epstein.

Aunque en la denuncia se informaba de su posesión de fotos de desnudos de niñas menores de edad, los registros han llamado de nuevo la atención sobre el desgarrador relato de un supuesto encuentro sexual al que fue forzada por Epstein y Ghislaine Maxwell en el verano de 1996 en la casa de Epstein en New Albany. El domicilio estaba situado a unos 800 metros de la casa de los Wexner. Los Wexner han dicho que nunca habían oído nada sobre el relato del crimen de Farmer hasta que apareció en las noticias años más tarde.

Mientras tanto, los supervivientes de otro depredador sexual -el difunto Dr. Richard Strauss, médico del equipo de la Universidad Estatal de Ohio que se descubrió que había abusado sexualmente de al menos 177 estudiantes varones durante años- están citando la asociación de Wexner con Epstein para intentar que se retire su nombre de un complejo de fútbol del campus construido con sus contribuciones. Su petición está pendiente ante un comité universitario. Davies declinó hacer comentarios.

Sin embargo, el grupo de antiguos alumnos se anotó una victoria legal la semana pasada, cuando un juez de distrito dijo que pueden obligar a Wexner a testificar en su demanda contra la universidad. Wexner formó parte del consejo de administración de Ohio State durante el periodo en que Strauss, que murió antes de que sus actos salieran a la luz, cometió sus delitos.

Por separado, un portavoz de Ohio State dijo que el jefe de su Departamento de Obstetricia y Ginecología, el Dr. Mark Landon, está cooperando con la investigación de la escuela sobre su mención en los archivos de Epstein. Los documentos recientemente publicados indicaban que Epstein había contratado a Landon en 2006 por 25,000 dólares al trimestre.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.