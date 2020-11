El Partido Popular Democrático (PPD), cuya base electoral se ha ido reduciendo en las últimas elecciones generales, tiene que replantearse en su derrotero y adoptar cambios en sus estructuras, incluso renovar su liderato, para sobrevivir como una opción viable de cara al 2024, reconocieron varias figuras de la colectividad.

De un partido de masas, fundado en 1938, bajo el emblema “Pan, Tierra y Libertad”, el PPD ha ganado elecciones por amplios y estrechos márgenes, ha enfrentado virtuales empates y ha sufrido derrotas, como la del pasado martes 3 de noviembre, cuando no logró convencer a muchos puertorriqueños que buscaban un cambio en medio de un cuatrienio lleno de cuestionamientos por el manejo de las emergencias del huracán María, los terremotos y la pandemia.

PUBLICIDAD

Señalada por inmovilismo en materia del status de Puerto Rico, la Pava también ha estado salpicada por las divisiones entre sus seguidores más liberales, denominados soberanistas y los que se apegan al Estado Libre Asociado (ELA) tradicional, que algunos han bautizado como estadistas light.

Para Héctor Ferrer Santiago, una de las caras jóvenes que debutó este año en la papeleta popular y obtuvo el mayor número de votos en la Cámara de Representantes, su partido automáticamente debe comenzar un proceso de introspección sobre sus aciertos y desaciertos en la pasada contienda, pero teniendo como norte “que los puertorriqueños están buscando consensos y puntos medios para beneficio del País y por supuesto, un nuevo liderato”.

“Nos tenemos que sentar como partido a reflexionar, la Junta de Gobierno, los representantes electos, los senadores y los alcaldes tienen que reflexionar todo el proceso y ver realmente que fue lo que pasó. Aseguro que los puertorriqueños estaban buscando el consenso y un nuevo liderato y a partir de esa premisa, es que tenemos que empezar a trabajar para que en el 2024 estemos fortalecidos. Si no reconocemos nuestras fallas no vamos a llegar a ningún lado”, apuntó el hijo mayor del fenecido ex presidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos.

Sostuvo que el liderato electo del PPD “es una mayoría de caras jóvenes” y dijo que el pueblo “ha reconocido cuál es el futuro del Partido, pero le toca al liderato del Partido poner oído en tierra”.

“Hay escuchar lo que la gente está pidiendo, un cambio, una renovación, donde los jóvenes y personas con experiencia trabajen juntos para echar adelante al partido, pero sobre todo al País'”, sostuvo Ferrer Santiago. “Si no reconocemos nuestras fallas, no vamos a llegar a ningún lado”, agregó el joven abogado.

PUBLICIDAD

El ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien puso en suspenso su carrera de contable para ir en busca de uno de los puestos del PPD por acumulación en el Senado, la noche del evento dijo que le interesaba presidir el cuerpo legislativo, pero que no era fácil porque a su partido se le hace difícil “mirarse en el espejo”.

“Nos pasó un camión por encima y piensan que aquí no ha pasado nada”, dijo Zaragoza, otro de los nuevos cuadros del PPD en la Legislatura.

“Para los que hemos visto y ayudado al PPD como un instrumento de justicia social, de transformaciones, el resultado electoral, tiene que llamarnos a una honesta y humilde reflexión. El partido que creó Luis Muñoz Marín tiene hoy 31.5 del electorado. Eso quiere decir que siete de cada diez puertorriqueños no ven al PPD de hoy como lo que en un momento fue. Ahí está nuestro gran reto”, expresó por su parte, el representante, Luis Vega Ramos.

El legislador, quien no logró prevalecer con una candidatura al Senado por acumulación, dijo que en el seno de la Pava “hay que hablar de unos temas importantes e incómodos, como la firmeza en nuestra defensa de los derechos humanos y la justicia social, nuestra capacidad de dar confianza en un gobierno honesto y nuestra obligación de enfrentar y atender la descolonización de Puerto Rico”.

Subrayó que para tener vigencia y tareas futuras, “tenemos que atender estos temas de una buena vez”.

-¿Es salvable el PPD?, preguntó Primera Hora.

PUBLICIDAD

En la medida en que tenemos una insignia reconocida hay la obligación de darle un contenido concreto, algunos hemos luchado por eso durante los últimos años y ahora tendremos que ver si hay la capacidad de reafirmación con unos ideales puertorriqueñistas, de justicia social y de afirmación de nuestro pueblo o si vamos a dejar que esos ideales los representen otros movimientos o partidos".

Vega Ramos sostuvo que el PPD tiene que hacer una introspección de qué quiere representar y para qué quiere luchar. “El querer ser todo para todos, no es solución. En las luchas que nuestro País enfrenta, las injusticias sociales, la ley federal Promesa, la descolonización, la deuda, los derechos humanos, hay que asumir bandos. Esa es la lección de esta elección. Tenemos que asumir bandos”, afirmó el legislador, quien dijo que la política es como la naturaleza, “aborrece el vacío y si nosotros no ocupamos el espacio, alguien más lo hará”.

-¿El PPD tendrá que hacer alianzas?

“La nueva realidad política no está basada en hegemonía, el diálogo y la voluntad de coaligar principios y proyectos desde el respeto a la diversidad es esencial. Dada nuestra historia como partido esa será una lección difícil, pero necesaria para que el Partido Popular la aprenda. Histórica y culturalmente se considera como un partido de grandes mayorías, ahora tienen que navegar en un escenario más diverso y pluralista. Debe aprender a hacerlo respetando diferencias, pero a la misma vez, recuperando principios”.

Para la hija del fundador de la colectividad, la exsenadora Victoria “Melo” Muñoz Mendoza, el PPD tiene que hacer cambios y también debe escuchar de los populares “por qué se fueron con otros partidos”.

PUBLICIDAD

“Nos mandaron un mensaje y el mensaje es clarito: no podemos seguir haciendo las mismas cosas que antes y con las mismas personas. Claro, eso no quiere decir que tu tengas que salir de todas las personas pero, yo creo que hay que ver cambio de liderato, hay que hacer unos cambios de liderato, que es parte del mensaje que nos mandaron”, expresó Muñoz Mendoza.

“Hay personas que salieron electas y merecen nuestro respeto, pero hay un mensaje de cambio no solamente de posiciones sino también de liderato”, agregó la ex Presidenta del PPD.

Lee también: Precario el futuro del PPD

Como institución, dijo que la colectividad requiere de “un cambio real y verdadero, no cosmético” y dijo que el mensaje no solo fue al PPD, sino también al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Se tiene que replantear una serie de cosas, no solo ideas sino actitudes ante el poder. Es importante, esto es un mensaje de cambio que nos mandaron y si no lo escuchamos, pagaremos las consecuencias de no escucharlo”, indicó.

“Ahora hay que tirarse a la calle a escuchar bien a los populares, porque los populares se fueron con los otros partidos, porque claramente se fueron, qué el PPD no les ofreció que ellos esperaban que les ofreciera. Creo que hay mucha gente que se puede recuperar, pero para eso hay que cambiar el mensaje, más de lo mismo no es. Hay que atemperar el mensaje a lo que el País quiere, a lo que aspira, a las esperanzas del País”, sostuvo Muñoz Mendoza.

PUBLICIDAD

Dijo que le ve futuro a la colectividad "en la medida en que se tire a entender cuál es el mensaje, si seguimos igual no, en eso no hay futuro, pero en la medida en que vuelva a escuchar al País, porque los partidos no pueden existir en el vacío o lo que era bueno hace 10 años.

-¿Se alejó el PPD de sus postulados?

Obviamente hay insatisfacción, las personas no se sintieron que los representaba. Se fueron porque si el partido los representaba no se van a ir. Sintieron que habían perdido representación y se fueron a otros partidos y votaron por otros partidos. Así también le pasó al PNP. Esto no es solamente un fenómeno del Partido Popular. El País cambió y nosotros o cambiamos y nos atemperamos a los tiempos o nos iremos a una minoría eterna", aseveró la ex senadora.

El alcalde de Comerío, Josean Santiago dijo que el PPD “es salvable”, pero en la dirección del Partido tiene que haber “una mentalidad institucional que piense en el colectivo y que no meramente sea, como un proyecto de ambición personal”.

“Si eso se hace podemos lograr fortalecernos y ser opción porque hay que tomar en cuenta que el espacio político ahora requiere de alianzas y hay que estar dispuesto a hacerlas. Pero, en ese sentido pienso que si bien es cierto que hay que escuchar propuestas de los partidos emergentes no es menos cierto que también hay que requerir que esos partidos avalen propuestas de partidos de mayoría que sean buenas para el País”, afirmó el alcalde.

PUBLICIDAD

“El Partido tiene que mirarse y decidir cuál es el proyecto de País que quiere presentar al País, no esperar a que tengamos un candidato en 2024 para que sea el candidato el que nos diga lo que él quiere y el resto del partido se queda callado”, expresó por su parte, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien perdió por la carrera por la comisaría residente en Washington frente a la incumbente de la Palma, Jenniffer González.

Sobre el resultado de las elecciones, Acevedo Vilá dijo que la tendencia que comenzó en 2016, “ha sido el inicio del rechazo del electorado a los partidos tradicionales”.

“Aquí tenemos una tercera fuerza política que es la mayoría en Puerto Rico y no es ni el Partido Popular ni el PNP. Los dos perdimos”, dijo para agregar que cuando se suma el 14.34 de Victoria Ciudadana, el 13.81 del PIP y el 6.38 del Proyecto Dignidad, los tres sumados, son más que el PNP y el PPD.

Indicó que la democracia se nutre con una pluralidad de partidos y dijo que “el reto que teníamos los populares era demostrar que éramos mejor que los otros candidatos”.