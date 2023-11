Flanqueado por el gobernador Pedro Pierluisi y el senador Thomas Rivera Schatz, el representante novoprogresista por el distrito de Arecibo, José “Memo” González Mercado, anunció que aspirará a la alcaldía de Arecibo en las próximas elecciones. 2024.

El anuncio se produjo durante una actividad en el estadio Gregoria “Goya” Tejada, del barrio Domingo Ruíz en Arecibo. Durante el evento, que contó con un show artístico a cargo del merenguero Juancho y la orquesta La Mulenze entre otros.

“Durante mi incumbencia como representante he caminado, visitado, desarrollado capacidades y conocimientos, visualizado oportunidades en pos y bienestar del pueblo que me vio nacer; y un sentimiento especial nació en mi corazón. Consulté, visualicé y en un profundo análisis personal me dije ‘Memo’ este es el momento de hacer más por tu pueblo. Más por la gente de Arecibo. Hoy, con mucha humildad y un gran sentido de responsabilidad hacia mi pueblo, les informo que aspiraré a continuar ayudándoles desde la Casa Alcaldía de nuestro amado Arecibo”, expresó el legislador.

PUBLICIDAD

Relacionadas Fallece el exrepresentante Norberto Nieves Román

“Quiero continuar sirviendo a mi gente, a mi pueblo. Quiero dejarle saber a mi pueblo de Arecibo, a Puerto Rico y al mundo que no importa las necesidades, cuando se quiere se puede”, añadió el ahora candidato, quien estuvo acompañado de su hija Viviana y su hijo Lucas.

González Mercado fue agente de la Policía por 10 años y posteriormente trabajó en el Departamento de Corrección. Se desempeñó como vicealcalde del municipio de Arecibo durante la administración de Carlos Molina, donde según dijo, “comencé a sentir un lazo muy directo y personal con el pueblo de Arecibo, pero, desde una visión diferente; servir se convirtió no en un trabajo sino en un deber y un compromiso”. Finalmente, tras la designación del entonces representante Ricardo Llerandi como secretario de la Compañía de Comercio y Exportación, pasó a ocupar el escaño vacante en la Cámara en enero del 2017.

Junto a González también radicaron los candidatos a la legislatura municipal, entre los cuales se destacan el coronel de la Policía, Roberto Rivera Miranda y el exsenador y exjuez José Emilio González, entre otros.